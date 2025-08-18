Putin quer 'rendição da Ucrânia', e não paz, diz Macron

Presidente francês participou de reunião com líderes europeus

Publicado em 18/08/2025 às 08:41

Alterado em 18/08/2025 às 08:41

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste domingo (17) que acredita que o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, deseja a "rendição da Ucrânia", e não a paz.

A declaração foi dada em uma coletiva de imprensa após a reunião por videoconferência da "Coalizão dos Dispostos", grupo de países europeus que se ofereceram para fornecer garantias de segurança a Kiev no caso de um cessar-fogo.

Macron foi questionado se acreditava no desejo sincero de Putin de alcançar a paz. "A resposta é não. Ele quer a rendição da Ucrânia, é isso que ele propôs", respondeu, em referência às exigências russas para o fim da guerra, como o reconhecimento da anexação da totalidade da península da Crimeia e das províncias de Donetsk e Lugansk e dos territórios já conquistados em Kherson e Zaporizhzhia.

Já ao ser questionado se acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca de fato a paz, Macron respondeu: "Sim".

Além do líder francês, a videoconferência deste domingo reuniu os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, os premiês da Itália, Giorgia Meloni, e do Reino Unido, Keir Starmer, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

Todos eles viajarão com Zelensky a Washington nesta segunda-feira (18) para um encontro com Trump na Casa Branca, assim como o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

"Se hoje não mostrarmos firmeza com a Rússia, estaremos preparando os conflitos de amanhã", alertou Macron.

Em troca da cessão de territórios pela Ucrânia, Putin teria aceitado que EUA e Europa forneçam garantias de segurança a Kiev, mas sem que o país entre na Otan. (com Ansa)