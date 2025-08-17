Papa ora por 'bons resultados' em negociações de paz

Leão XIV pediu que o 'bem comum dos povos' seja prioritário

Publicado em 17/08/2025 às 12:44

Alterado em 17/08/2025 às 12:44

O papa Leão XIV desejou neste domingo (17) "bons resultados" nos esforços para acabar com as guerras no mundo.

A declaração foi dada durante o Angelus dominical do pontífice americano, que está no retiro de veraneio do Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, e deve voltar ao Vaticano na próxima terça-feira (19).

"Rezemos pelos bons resultados dos esforços para acabar com as guerras e para se promover a paz, a fim de que, nas negociações, sempre se coloque em primeiro lugar o bem comum dos povos", disse Leão XIV, na esteira da cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre o conflito na Ucrânia.

O Papa ainda expressou solidariedade às populações do Paquistão, da Índia e do Nepal, "afetadas por violentas inundações" que já deixaram centenas de mortos. "Peço pelas vítimas e pelos seus familiares, bem como por todos os que sofrem por causa desta calamidade", salientou. (com Ansa)