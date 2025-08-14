Trump suspende sanções financeiras contra Rússia até 20/8

Medida foi anunciada antes de cúpula entre republicano e Putin

Publicado em 14/08/2025 às 07:56

Alterado em 14/08/2025 às 07:56

Foto de Trump e Putin ilustra cartaz em loja de Moscou. Líderes vão se encontra no Alasca Foto: Ansa/Epa

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) um alívio nas sanções econômicas contra a Rússia dois dias antes da cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca.

O Departamento do Tesouro emitiu uma "licença" autorizando russos a realizar transações enquanto estiverem nos Estados Unidos para a reunião, informou o jornal norte-americano "The New York Times".

A licença, que expira em 20 de agosto, suspende certas sanções para que autoridades russas possam comprar produtos em solo americano.

A reunião no Alasca será o primeiro contato pessoal entre Trump e Putin desde que o republicano assumiu a Casa Branca, em janeiro deste ano, com a promessa de encerrar a guerra na Ucrânia.

Hoje, o republicano afirmou que teve "uma ótima conversa com [seu homólogo ucraniano Volodymyr] Zelensky e líderes europeus", dando "nota 10" à reunião virtual ocorrida entre as partes.

Além disso, declarou que, "se Putin não concordar em parar a guerra na Ucrânia depois de sexta-feira, ele enfrentará sérias consequências". (com Ansa)

Reunião começará às 16h30 na base aérea dos EUA Elmendorf–Richardson, informa o Kremlin



A reunião entre o presidente da Rússia Vladimir Putin e seu homólogo norte-americano Donald Trump começará às 16h30, horário de Brasília, nessa sexta (15), na base aérea dos EUA Elmendorf–Richardson, confirmou o assessor presidencial russo Yuti Ushakov.



Segundo ele, A preparação da reunião entre Putin e Trump entra na fase final, com todas as questões em relação ao encontro dos dois presidentes sendo resolvidas intensamente, afirmou Ushakov.



Confira mais informações sobre a cúpula Rússia-EUA:

- O chanceler russo Sergei Lavrov, o ministro da Defesa, Andrei Belousov, o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov e o enviado especial do Kremlin, Kirill Dmitriev participarão da reunião de Putin com Trump;



- O tema central da cúpula será a resolução da crise ucraniana, mas serão abordados também outros temas;



- As negociações terão um caráter construtivo, a delegação russa espera um diálogo construtivo;



- Após a reunião, os dois líderes participarão de uma coletiva de imprensa conjunta;



- A duração das conversações dependerá do caráter da discussão. (com Sputnik)