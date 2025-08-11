Morte e política marcaram o destino de Miguel Uribe Turbay

Senador colombiano morreu nesta segunda-feira após ser baleado em comício

Publicado em 11/08/2025 às 11:38

Alterado em 11/08/2025 às 11:38

A morte marcou a vida do senador colombiano de direita e pré-candidato à presidência Miguel Uribe Turbay, quando ele tinha apenas cinco anos: sua mãe, a jornalista Diana Turbay, foi sequestrada por ordem do chefe da máfia, Pablo Escobar, e assassinada em 25 de janeiro de 1991.

Hoje foi a sua vez, aos 39 anos, após passar pouco mais de dois meses internado devido a um atentado a tiros, que o atingiu na cabeça e na perna enquanto discursava em um comício em Bogotá.

"Quando ela se despediu, me pegou no colo e me deu um beijo", lembrou Uribe anos depois sobre a última vez que viu sua mãe, em entrevista concedida à Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). Diana, filha do ex-presidente liberal Julio César Turbay (1978-1982), foi levada com várias outras figuras proeminentes da época por ordem do líder do cartel de Medellín para pressionar o governo colombiano contra a extradição de mafiosos para os Estados Unidos.

Formado em Direito e com mestrado em Políticas Públicas, além de ter um diploma internacional em Administração Pública em Harvard, Uribe se envolveu com a política ainda cedo.

Aos 26 anos, conquistou uma cadeira no Câmara Municipal de Bogotá e rapidamente se tornou conhecido por suas posições conservadoras, inspiradas no ex-presidente de direita Álvaro Uribe (2014-2020).

Em 2016, ganhou maior visibilidade ao se tornar secretário do prefeito de Bogotá Enrique Peñalosa, cargo que ocupou por apenas dois anos, já que concorreu às eleições municipais para suceder seu chefe, sem conseguir.

Um ano depois, filiou-se ao partido de Álvaro Uribe, o Centro Democrático, e liderou a chapa para o Senado. Obteve 226.923 votos, tornando-se o senador mais votado do país.

Em 2025, o político se juntou a uma longa lista de pré-candidatos presidenciais de seu partido, sendo um dos favoritos na oposição, mas a morte selou seu destino nesta segunda-feira (11).

Dois meses atrás, em 7 de junho, quando realizava um comício eleitoral em um parque comunitário no bairro de Modelia, em Bogotá, um adolescente de 15 anos atirou três vezes por suas costas, atingindo-o duas vezes na cabeça e uma na perna esquerda. Desde então, ao menos seis pessoas foram detidas por envolvimento no atentado, incluindo o menor.

Uribe permaneceu internado por 66 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação de Santa Fé, onde passou por diversas cirurgias, sendo a última no final de semana, quando seu estado de saúde foi agravado devido a "um episódio de hemorragia no sistema nervoso central". Durante as semanas em que permaneceu no hospital, seu quadro sempre foi descrito como "crítico" pelos médicos, ainda que sua família tenha tido um vislumbre de esperança ao relatar uma melhora na situação em julho.

O senador deixa sua esposa, María Claudia Tarazona, com quem era casado desde 2016, e o único filho do casal, Alejandro, além de uma irmã, María Carolina Hoyos, que se envolveu com política apenas uma vez, quando ocupou o cargo de vice-ministra das Telecomunicações há 10 anos. (com Ansa)