Trump pode parecer que está vencendo a guerra comercial, mas os obstáculos permanecem

Por Andrea Shalal - À primeira vista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece estar vencendo a guerra comercial que desencadeou depois de retornar à Casa Branca em janeiro, dobrando os principais parceiros comerciais à sua vontade, impondo tarifas de dois dígitos sobre quase todas as importações, reduzindo o déficit comercial e arrecadando dezenas de bilhões de dólares por mês em dinheiro muito necessário para os cofres do governo federal.



Obstáculos significativos permanecem, no entanto, incluindo se os parceiros comerciais dos EUA cumprirão os compromissos de investimento e compra de bens, o quanto as tarifas aumentarão a inflação ou impedirão a demanda e o crescimento, e se os tribunais permitirão que muitas de suas taxas ad-hoc sejam mantidas.

No dia da posse, a tarifa efetiva dos EUA era de cerca de 2,5%. Desde então, saltou para algo entre 17% e 19%, de acordo com uma série de estimativas. O Atlantic Council [fórum para líderes globais e especialistas com sede em Washington] estima que se aproximará de 20%, o mais alto em um século, com taxas mais altas entrando em vigor nesta quinta-feira (7).



Os parceiros comerciais se abstiveram de tarifas retaliatórias, poupando a economia global de uma guerra comercial mais dolorosa. Dados divulgados na terça-feira (5) mostraram uma redução de 16% do déficit comercial dos EUA em junho, enquanto o déficit comercial dos EUA com a China encolheu para o menor em mais de 21 anos.



Os consumidores americanos se mostraram mais resilientes do que o esperado, mas alguns dados recentes indicam que as tarifas já estão afetando empregos, crescimento e inflação.

"A questão é: o que significa vencer?" disse Josh Lipsky, que dirige estudos econômicos no Atlantic Council. "Ele está aumentando as tarifas sobre o resto do mundo e evitando uma guerra comercial retaliatória muito mais fácil do que ele esperava, mas a grande questão é que efeito isso tem sobre a economia dos EUA".



Michael Strain, chefe de estudos de política econômica do conservador American Enterprise Institute, disse que as vitórias geopolíticas de Trump podem ser vazias.



"Em um sentido geopolítico, Trump obviamente está recebendo toneladas de concessões de outros países, mas em um sentido econômico, ele não está vencendo a guerra comercial", disse ele. "O que estamos vendo é que ele está mais disposto a infligir danos econômicos aos americanos do que outros países estão dispostos a infligir às suas nações. E eu penso nisso como perder".

Kelly Ann Shaw, assessora comercial da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, que agora é sócia da Akin Gump Strauss Hauer & Feld, disse que uma economia ainda forte e preços de ações quase recordes "apoiam uma estratégia tarifária mais agressiva".



Mas as tarifas, cortes de impostos, desregulamentação e políticas de Trump para aumentar a produção de energia levariam tempo para se concretizar.



"Acho que a história julgará essas políticas, mas ele é o primeiro presidente da minha vida a fazer grandes mudanças no sistema de comércio global", acrescentou.

OFERTAS ATÉ AGORA

Trump concluiu oito acordos com a União Europeia, Japão, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Paquistão e Filipinas que impõem tarifas sobre seus produtos que variam de 10% a 20%.



Isso está bem aquém dos "90 acordos em 90 dias" que os funcionários do governo haviam divulgado em abril, mas eles respondem por cerca de 40% dos fluxos comerciais dos EUA. Adicionar a China, atualmente sobrecarregada com uma taxa de 30% sobre seus produtos, mas provavelmente ganhará outro alívio de tarifas ainda mais altas antes do prazo de 12 de agosto, aumentaria isso para quase 54%.

Acordos à parte, muitas das ações tarifárias de Trump foram mercuriais.



Nessa quarta-feira (6), ele aumentou a pressão sobre a Índia, dobrando as novas tarifas sobre os produtos de lá para 50%, de 25%, por causa de suas importações de petróleo da Rússia. A mesma taxa está reservada para produtos do Brasil, depois que Trump reclamou de seu processo contra o ex-líder Jair Bolsonaro, um aliado de Trump. E a Suíça, que Trump havia elogiado anteriormente, está enfrentando tarifas de 39% depois que uma conversa entre seu líder e Trump descarrilou um acordo.



Ryan Majerus, um advogado comercial que trabalhou no primeiro governo Trump e no governo Biden, disse que o que foi anunciado até agora não aborda "questões comerciais de longa data e politicamente arraigadas" que incomodam os formuladores de políticas dos EUA há décadas, e chegar lá provavelmente levaria "meses, se não anos".



Ele também observou que eles carecem de mecanismos específicos de fiscalização para os grandes investimentos anunciados, incluindo US$ 550 bilhões para o Japão e US$ 600 bilhões para a UE.



PROMESSAS E RISCOS

Os críticos reclamaram da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois que ela concordou com uma tarifa de 15% durante uma reunião surpresa com Trump em sua viagem à Escócia no mês passado, enquanto ganhava pouco em troca.



O acordo frustrou vinicultores e agricultores, que buscavam uma tarifa de zero por zero. François-Xavier Huard, chefe da federação nacional do setor de laticínios FNIL da França, disse que 15% é melhor do que os 30% ameaçados, mas ainda custaria milhões de euros aos produtores de leite.



Especialistas europeus dizem que a medida de von der Leyen evitou tarifas mais altas, acalmou as tensões com Trump, evitando tarifas potencialmente mais altas sobre semicondutores, produtos farmacêuticos e carros, ao mesmo tempo em que fez promessas amplamente simbólicas de comprar US$ 750 bilhões em bens estratégicos dos EUA e investir mais de US$ 600 bilhões. O cumprimento dessas promessas recairá sobre membros e empresas individuais da UE e não pode ser exigido por Bruxelas, observam especialistas e analistas comerciais.



Autoridades dos EUA insistem que Trump pode reimpor tarifas mais altas se acreditar que a UE, o Japão ou outros não estão honrando seus compromissos. Mas ainda não está claro como isso seria policiado.



E a história oferece uma cautela. A China, com sua economia estatal, nunca cumpriu seus modestos acordos de compra sob a Fase 1 do acordo comercial EUA-China de Trump. Responsabilizá-lo foi difícil para o governo Biden subsequente.



"Tudo isso não foi testado. A UE, o Japão e a Coreia do Sul terão que descobrir como operacionalizar isso", disse Shaw. "Não são apenas compras do governo. Está motivando o setor privado a fazer investimentos ou empréstimos atrasados, ou a comprar certas commodities.



E, por último, a principal premissa para as tarifas impostas por Trump unilateralmente enfrenta desafios legais. Sua equipe jurídica foi duramente questionada durante os argumentos orais do tribunal de apelação sobre seu novo uso da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência de 1977, historicamente usada para sancionar inimigos ou congelar seus ativos, para justificar suas tarifas. Uma decisão pode vir a qualquer momento e, independentemente do resultado, parece destinada a ser resolvida pela Suprema Corte.