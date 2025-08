Kremlin pede cautela após ameaças nucleares de Trump e Medvedev

'É necessário que todos sejam prudentes', disse porta-voz

Publicado em 04/08/2025 às 09:50

Alterado em 04/08/2025 às 09:51

O governo da Rússia pediu "cautela" em declarações a respeito de armas nucleares, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter posicionado dois submarinos equipados com bombas atômicas em áreas próximas ao maior país do mundo.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, é "necessário que todos sejam prudentes sobre o tema". "Moscou trata com cautela as declarações ligadas às questões nucleares", disse ele nesta segunda-feira (4).

"Não gostaríamos de nenhuma maneira de entrar nessa polêmica e não queremos comentá-la. A Rússia presta muita atenção ao tema da não proliferação nuclear", salientou Peskov, acrescentando que "ninguém sairia vencedor" de uma guerra com bombas atômicas.

Na última sexta (1º), Trump determinou que dois submarinos nucleares fossem posicionados em locais estratégicos após uma troca de ameaças com o ex-presidente e atual vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, que tem sido responsável pelas declarações mais agressivas do regime de Vladimir Putin nos últimos anos.

Na semana passada, após um novo ultimato de Trump para Moscou encerrar a invasão na Ucrânia, Medvedev afirmou que cada ameaça dos EUA era um "passo rumo à guerra". O líder americano respondeu que o ex-presidente estava "entrando em território muito perigoso".

Em seguida, Medvedev fez um aceno à chamada "mão morta", um sistema automático de represália nuclear da extinta União Soviética, motivando a declaração de Trump sobre os submarinos. (com Ansa)