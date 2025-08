Vulcão entra em erupção na Rússia pela 1ª vez em 450 anos

Região de Kamchatka registrou nova atividade vulcânica após terremoto

Publicado em 03/08/2025 às 15:01

Alterado em 03/08/2025 às 15:01

Um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em mais de 450 anos na região de Kamchatka, no leste da Rússia, informou a autoridade nacional de emergência neste domingo (3).

Imagens divulgadas pela mídia estatal russa mostram uma enorme coluna de cinzas expelida pelo vulcão Krasheninnikov, cuja última erupção data de 1550, de acordo com o Programa de Vulcanismo Global (GVP) do Instituto Smithsonian.

Estima-se que a coluna de cinzas tenha atingido uma altitude de 6 quilômetros, afirmou o Ministério de Situações de Emergência de Kamchatka em uma publicação no Telegram.

"A coluna está se espalhando para o leste, a partir do vulcão, em direção ao Oceano Pacífico.

Não há áreas povoadas ao longo de seu trajeto, e nenhuma queda de cinzas foi registrada em áreas habitadas", disse o ministério, que classificou a erupção com código de risco "laranja" para aviação, o que significa que os voos na área podem ser suspensos.

A emissão de lavas ocorreu após o Klyuchevskoy, outro vulcão da região, considerado o mais ativo da Europa e da Ásia, entrar em erupção na última quarta-feira (30).

As atividades em Krasheninnikov e Klyuchevskoy ocorreram depois que um terremoto de magnitude 8.8, um dos mais fortes já registrados, atingir a zona no dia 30 de julho. (com Ansa)