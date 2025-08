Após quase três horas de audiência, Justiça italiana mantém Carla Zambelli presa

Deputada federal passou por audiência de custódia em Roma

Publicado em 01/08/2025 às 10:55

Alterado em 01/08/2025 às 15:42

A Justiça da Itália decidiu manter a deputada federal Carla Zambelli presa enquanto tramita o pedido de extradição apresentado pelo governo do Brasil, onde a parlamentar bolsonarista foi condenada em via definitiva a 10 anos de cadeia.

A decisão foi tomada após quase três horas de audiência de custódia na Corte de Apelação de Roma, três dias depois da captura de Zambelli em um apartamento na capital italiana.

A deputada está detida na penitenciária de Rebibbia, uma das principais do país, e passará por uma nova audiência em meados de agosto, quando a Justiça decidirá sobre uma eventual revogação da medida cautelar.

O advogado de Zambelli, Pieremilio Sammarco, defende que ela acompanhe o processo de extradição em liberdade, porém a Embaixada do Brasil na Itália pede que a parlamentar continue presa para evitar o risco de fuga.

"Sou uma perseguida e inocente", disse a deputada na audiência de custódia.

Alvo de um mandado de prisão da Interpol, ela havia fugido para a Itália, nação da qual tem cidadania, no início de junho, para escapar de uma condenação a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O crime foi cometido com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, sentenciado a oito anos e três meses de detenção, e tinha o objetivo de prejudicar a credibilidade do poder Judiciário.

Zambelli chegou a gravar um vídeo antes de ser presa, no qual garante estar "tranquila" e que não vai "voltar ao Brasil para cumprir pena". "Se eu tiver que cumprir pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e democrático", declarou.

O processo de extradição tem duração incerta, e a palavra final caberá ao Ministério da Justiça italiano. (com Ansa)