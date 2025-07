EUA e UE chegam a acordo para tarifas recíprocas de 15%

Segundo Trump, trata-se do 'maior' pacto comercial de todos

Publicado em 27/07/2025 às 15:59

Alterado em 27/07/2025 às 19:08

Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo a respeito das tarifas recíprocas entre os dois lados, evitando a deflagração de uma guerra comercial entre parceiros históricos a partir de 1º de agosto.

O pacto foi fechado durante uma reunião na Escócia, neste domingo (27), entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e prevê uma alíquota recíproca de 15%, metade dos 30% que entrariam em vigor na próxima sexta-feira (1º).

"Chegamos a um acordo imponente e no qual trabalhamos por meses", disse Trump após o encontro com Von der Leyen.

Segundo o presidente americano, a UE investirá US$ 600 bilhões nos Estados Unidos, embora ele não tenha detalhado a cifra, e comprará US$ 750 bilhões em bens energéticos do país nos próximos três anos, além de uma "enorme quantidade de equipamentos militares".

O acordo, no entanto, não contempla as importações de aço e alumínio, que continuam sujeitas a uma tarifa adicional de 50% imposta por Trump ao mundo todo.

"Essa é uma questão que não será modificada", assegurou o magnata, que falou em "resultado satisfatório para ambas as partes".

"É o maior e mais poderoso acordo de todos", afirmou o presidente. O pacto segue a mesma linha do compromisso fechado na semana passada entre EUA e Japão, que também terão uma tarifa recíproca de 15% no comércio bilateral.

Já Von der Leyen destacou que o acordo entre Estados Unidos e União Europeia pode ser o "mais importante" de todos e dará novamente "estabilidade" às relações comerciais entre Bruxelas e Washington.

"As negociações foram difíceis, eu sabia que seria assim desde o início, mas alcançamos uma boa conclusão", salientou. O compromisso contempla, segundo Von der Leyen, a "maioria esmagadora das exportações da UE" e "a maior parte dos setores, incluindo automotivo, de semicondutores e produtos farmacêuticos".

"Isso garante a necessária clareza a nossos cidadãos e empresas, um aspecto absolutamente crucial", disse. Determinados itens "estratégicos", como aviões e componentes, produtos químicos e matérias-primas essenciais, terão alíquota zero.

A premiê da Itália, Giorgia Meloni, que está em visita à Etiópia, foi questionada por jornalistas e definiu o pacto como "positivo", mas ressaltou que ainda precisa conhecer os detalhes para avaliar melhor. (com Ansa)