Baratas espiãs e robôs de IA: Alemanha traça o futuro da guerra

Na primeira metade do século 20, os cientistas alemães foram pioneiros em muitas tecnologias militares que se tornaram padrões globais, de mísseis balísticos a aviões a jato e armas guiadas. Mas após sua derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi desmilitarizada e seu talento científico foi disperso

Publicado em 24/07/2025 às 07:46

Alterado em 24/07/2025 às 08:06

Para Gundbert Scherf - cofundador da alemã Helsing, a mais valiosa start-up de defesa da Europa - a invasão da Ucrânia pela Rússia mudou tudo.



Scherf teve que lutar muito para atrair investimentos depois de iniciar sua empresa - que produz drones de ataque militar e IA de campo de batalha - há quatro anos.

Agora, esse é o menor de seus problemas. A empresa com sede em Munique mais do que dobrou sua avaliação para US$ 12 bilhões em uma arrecadação de fundos no mês passado.

"A Europa este ano, pela primeira vez em décadas, está gastando mais na aquisição de tecnologia de defesa do que os EUA", diz Scherf.



O ex-sócio da McKinsey & Company diz que a Europa pode estar à beira de uma transformação na inovação em defesa semelhante ao Projeto Manhattan - o impulso científico que viu os EUA desenvolverem rapidamente armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial.



"A Europa agora está chegando a um acordo com a defesa."



A reportagem da agência Reuters conversou com duas dúzias de executivos, investidores e formuladores de políticas para examinar como a Alemanha - a maior economia da Europa - pretende desempenhar um papel central no rearmamento do continente.



O governo do chanceler Friedrich Merz vê a IA e a tecnologia de startups como fundamentais para seus planos de defesa, e está reduzindo a burocracia para conectar startups diretamente aos escalões superiores de suas forças armadas, dizem as fontes.

Moldada pelo trauma do militarismo nazista e um forte ethos pacifista do pós-guerra, a Alemanha manteve por muito tempo um setor de defesa relativamente pequeno e cauteloso, protegido pelas garantias de segurança dos EUA.



O modelo de negócios da Alemanha, moldado por uma profunda aversão ao risco, também favoreceu melhorias incrementais em vez de inovações disruptivas.



Não mais. Com o apoio militar dos EUA agora mais incerto, a Alemanha - um dos maiores apoiadores da Ucrânia - planeja quase triplicar seu orçamento regular de defesa para cerca de 162 bilhões de euros (US $ 175 bilhões) por ano até 2029.



Grande parte desse dinheiro irá para reinventar a natureza da guerra, disseram as fontes.



Helsing faz parte de uma onda de startups de defesa alemãs que desenvolvem tecnologia de ponta, desde robôs de IA semelhantes a tanques e minissubmarinos não tripulados, até baratas espiãs prontas para a batalha.



"Queremos ajudar a devolver a espinha dorsal à Europa", diz Scherf.

Algumas dessas empresas menores agora estão aconselhando o governo ao lado de empresas estabelecidas - as chamadas primes, como a Rheinmetall e a Hensoldt, que têm menos incentivo para se concentrar principalmente na inovação, devido aos seus longos atrasos para sistemas convencionais, conta uma das fontes.

Um novo projeto de lei de licitação, aprovado pelo gabinete de Merz nessa quarta-feira, visa reduzir os obstáculos para que startups sem dinheiro participem de licitações, permitindo o pagamento antecipado a essas empresas.



A lei também daria às autoridades o direito de limitar as propostas a licitantes dentro da União Europeia.



Marc Wietfeld, CEO e fundador da fabricante de robôs autônomos ARX Robotics, diz que uma reunião recente com o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, mostrou o quão profundo é o repensar em Berlim.



"Ele me disse: 'O dinheiro não é mais uma desculpa - está lá agora'. Esse foi um ponto de virada", diz ele.

ALEMANHA NA LIDERANÇA

Desde o retorno de Donald Trump ao cenário político e seu questionamento renovado do compromisso dos Estados Unidos com a Otan, a Alemanha se comprometeu a cumprir a nova meta da aliança de 3,5% do PIB em gastos com defesa até 2029 - mais rápido do que a maioria dos aliados europeus.



Autoridades em Berlim enfatizam a necessidade de promover uma indústria de defesa europeia em vez de depender de empresas americanas. Mas os obstáculos para ampliar os campeões da indústria na Alemanha - e na Europa de forma mais ampla - são consideráveis.



Ao contrário dos Estados Unidos, o mercado é fragmentado na Europa. Cada país tem seu próprio conjunto de padrões de aquisição para cumprir contratos.



Os Estados Unidos, o maior gastador militar do mundo, já têm um time estabelecido de gigantes da defesa, como Lockheed Martin e RTX, e uma vantagem em áreas-chave, incluindo tecnologia de satélite, caças e munições guiadas com precisão.



Washington também começou a impulsionar startups de tecnologia de defesa em 2015 - incluindo a Shield AI, a fabricante de drones Anduril e a empresa de software Palantir - concedendo-lhes partes de contratos militares.



As startups europeias até recentemente definhavam com pouco apoio do governo.



Mas uma análise da Aviation Week em maio mostrou que os 19 maiores gastadores de defesa da Europa - incluindo Turquia e Ucrânia - devem gastar 180,1 bilhões este ano em compras militares, em comparação com 175,6 bilhões para os Estados Unidos. Os gastos militares gerais de Washington permanecerão mais altos.



Hans Christoph Atzpodien, chefe da associação do setor de segurança e defesa da Alemanha, BDSV, diz que um desafio é que o sistema de compras dos militares é voltado para fornecedores estabelecidos e não é adequado ao ritmo acelerado que as novas tecnologias exigem.



O Ministério da Defesa da Alemanha diz em um comunicado que está tomando medidas para acelerar as aquisições e integrar melhor as startups, a fim de disponibilizar novas tecnologias rapidamente para a Bundeswehr.



Annette Lehnigk-Emden, chefe da poderosa agência de compras das forças armadas, destaca drones e IA como campos emergentes que a Alemanha precisa desenvolver.



"As mudanças que eles estão trazendo para o campo de batalha são tão revolucionárias quanto a introdução da metralhadora, tanque ou avião", conta ela à Reuters.



BARATAS ESPIÃS

Sven Weizenegger, que lidera o centro de Inovação Cibernética, o acelerador de inovação da Bundeswehr, disse que a guerra na Ucrânia também está mudando as atitudes sociais, removendo o estigma em relação ao trabalho no setor de defesa.



"A Alemanha desenvolveu uma abertura totalmente nova para a questão da segurança desde a invasão", diz ele.



Weizenegger conta que está recebendo de 20 a 30 solicitações do Linkedin por dia, em comparação com talvez 2 a 3 semanais em 2020, com ideias para o desenvolvimento de tecnologia de defesa.



Algumas das ideias em desenvolvimento parecem ficção científica – como as baratas ciborgues da Swarm Biotactics, que são equipadas com mochilas em miniatura que permitem a coleta de dados em tempo real por meio de câmeras, por exemplo.



Os estímulos elétricos devem permitir que os humanos controlem os movimentos dos insetos remotamente. O objetivo é que eles forneçam informações de vigilância em ambientes hostis - por exemplo, informações sobre posições inimigas.



"Nossos biorrobôs - baseados em insetos vivos - são equipados com estimulação neural, sensores e módulos de comunicação seguros", diz o CEO Stefan Wilhelm. "Eles podem ser dirigidos individualmente ou operar de forma autônoma em enxames.



Wernher von Braun, que inventou o primeiro míssil balístico para os nazistas, foi uma das centenas de cientistas e engenheiros alemães transportados para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, onde mais tarde trabalhou na NASA e desenvolveu o foguete que levou a espaçonave Apollo à Lua.



Nas últimas décadas, a inovação em defesa tem sido um poderoso motor do progresso econômico. Tecnologias como internet, GPS, semicondutores e motores a jato se originaram em programas de pesquisa militar antes de transformar a vida civil.



Atingida pelos altos preços da energia, uma desaceleração na demanda por suas exportações e a concorrência da China, a economia alemã de US $ 4,75 trilhões contraiu nos últimos dois anos. A expansão da pesquisa militar poderia fornecer um fillip econômico.



"Só precisamos chegar a essa mentalidade: uma forte base industrial de defesa significa uma economia forte e inovação com esteróides", diz Markus Federle, sócio-gerente da empresa de investimentos focada em defesa Tholus Capital.



ESCAPANDO DO 'VALE DA MORTE'

A aversão ao risco entre os investidores europeus prejudicou no passado as startups, que lutaram para obter o capital de que precisam para sobreviver ao "vale da morte" – o estágio inicial crítico em que os custos são altos e as vendas, baixas.



Mas um aumento nos gastos com defesa pelos governos europeus após a invasão da Ucrânia pela Rússia faz com que os investidores procurem oportunidades.



A Europa agora possui três startups com uma avaliação de unicórnio de mais de US$ 1 bilhão: Helsing, fabricante alemã de drones Quantum Systems e portuguesa Tekever, que também fabrica drones.



"Há muita pressão agora sobre a Alemanha ser a nação líder da defesa europeia", diz Sven Kruck, diretor de estratégia da Quantum.



A Alemanha se tornou o segundo maior apoiador militar da Ucrânia depois dos Estados Unidos. Pedidos que antes levavam anos para serem aprovados agora levam meses e as startups europeias tiveram a oportunidade de testar seus produtos rapidamente em campo, dizem fontes.



O financiamento de capital de risco da tecnologia de defesa europeia atingiu US$ 1 bilhão em 2024, acima dos modestos US$ 373 milhões em 2022, e deve aumentar ainda mais este ano.



"A sociedade reconheceu que temos que defender nossas democracias", diz Christian Saller, sócio geral da HV Capital, investidora da ARX e da Quantum Systems.



O financiamento de capital de risco cresceu mais rápido na Alemanha do que em outros lugares, de acordo com uma análise de dados da Dealroom para a Reuters. As startups de defesa alemãs receberam US$ 1,4 bilhão de investidores nos últimos cinco anos, seguidas pelo Reino Unido, mostram os dados.



Jack Wang, sócio da empresa de capital de risco Project A, diz que muitas startups de defesa alemãs - enraizadas nas proezas de engenharia do país - são boas em integrar componentes estabelecidos em sistemas escaláveis.



"A qualidade do talento na Europa é extremamente alta, mas, como um todo, não há país melhor, não há melhor talento do que vimos além da Alemanha", diz ele.



A fraqueza da indústria automotiva alemã significa que há capacidade de produção de sobra, inclusive no Mittelstand: as pequenas e médias empresas (PMEs) que formam a espinha dorsal da economia alemã.



Stefan Thumann, CEO da startup bávara Donaustahl, que produz munições ociosas, diz que recebe de 3 a 5 pedidos diários de trabalhadores de empresas automotivas.



"As startups só precisam do cérebro para fazer a engenharia e a prototipagem", diz ele. "E o Mittelstand* alemão será seus músculos."

(* refere-se a um grupo de empresas familiares e de propriedade familiar, que podem ser tanto pequenas e médias empresas (PMEs), quanto empresas maiores, mas que compartilham características como gestão familiar, longa tradição e forte foco em inovação e especialização. É frequentemente considerado a espinha dorsal da economia alemã, desempenhando um papel crucial no emprego e na inovação.)