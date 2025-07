Criminoso Epstein aparece em fotos do 2º casamento de Trump

Bilionário morto na prisão participou da cerimônia em 1993

O bilionário americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual contra menores e encontrado morto na prisão em 2019 após ser acusado também de tráfico de menores, participou do casamento do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump com sua segunda mulher, Marla Maples, em 1993.

A revelação foi feita através de duas fotos da cerimônia publicadas pela CNN.

Em uma das imagens, Epstein aparece entrando no evento, realizado em dezembro de 1993 no Plaza Hotel de Nova York. "Devo tê-lo reconhecido quando ele chegou", disse o autor da foto, Dafydd Jones, à CNN, explicando que durante a cobertura do matrimônio, fotografou apenas os convidados que lhe pareciam interessantes.

Já a segunda fotografia foi resgatada pela emissora de TV no arquivo da revista Life. Nela, Epstein aparece ao fundo, em meio a outros convidados de Trump e Marla.

A CNN também publicou um vídeo de um evento ocorrido em 1999 na sede da grife Victoria's Secret em Nova York, onde Trump e Epstein conversam e riem antes do desfile da marca.

Ontem o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que irá se reunir nos próximos dias com Ghislaine Maxwell, socialite britânica e cúmplice do bilionário. Ela cumpre pena de 20 anos por participação na rede de exploração sexual comandada por Epstein, que também foi acusado de abusar de mais de 250 menores.