EUA e Japão anunciam acordo comercial com tarifas de 15%

Trump disse que Tóquio investirá US$ 550 bilhões no país

Publicado em 23/07/2025 às 11:07

Alterado em 23/07/2025 às 11:10

Trump com o premiê do Japão, Shigeru Ishiba, durante encontro em Washington, em fevereiro de 2025 Foto: Ansa/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo comercial com o Japão que prevê tarifas recíprocas de 15%, abaixo dos 25% que haviam sido impostos inicialmente pelo governo americano.

Em publicação nas redes sociais, Trump disse que o país asiático investirá US$ 550 bilhões nos EUA ao longo dos próximos anos, porém sem dar maiores detalhes. "Talvez seja o acordo comercial mais importante já feito. Ele criará milhares de postos de trabalho", declarou.

Já o premiê do Japão, Shigeru Ishiba, que enfrenta uma crise política após seu partido perder a maioria na Câmara Alta do Parlamento nas eleições de 20 de julho, explicou que a cifra se refere a empréstimos e investimentos.

O primeiro-ministro também revelou que Tóquio aumentará a compra de arroz americano, mas dentro de um patamar que não enfraqueça o setor agrícola nacional.

O acordo deve beneficiar as montadoras de automóveis japonesas, que também arcarão com uma tarifa de 15% nos EUA, enquanto as empresas do setor no resto do mundo estão sujeitas a uma alíquota adicional de 25%.

Com isso, a Bolsa de Valores de Tóquio encerrou o pregão desta quarta-feira (23) com alta de 3,51%, em 41.171,32 pontos, puxada pelas ações de companhias automotivas, como Toyota (14,34%), Honda (11,15%) e Nissan (8,28%). (com Ansa)