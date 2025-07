Palestinos foram mortos a tiros enquanto esperavam comida em Gaza

Israel ordenou evacuações no centro do enclave palestino

Publicado em 20/07/2025 às 12:09

Alterado em 20/07/2025 às 12:34

Pelo menos 73 palestinos foram mortos por disparos israelenses neste domingo (20) enquanto esperavam por ajuda humanitária na Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do enclave.



Ao todo, 84 vítimas e mais de 200 feridos foram registrados hoje em ataques do Exército de Israel, que publicou novos alertas de evacuação para áreas do centro de Gaza, em uma das poucas regiões onde raramente deflagrou uma operação terrestre.



A evacuação corta o acesso entre a cidade de Deir al-Balah e as cidades de Rafah e Khan Younis, no sul do estreito enclave.



"As Forças de Defesa de Israel (IDF) continuam a trabalhar com grande força para destruir as capacidades do inimigo e a infraestrutura terrorista na área, enquanto expande suas atividades em uma área onde nunca operou antes", declarou o porta-voz Avichay Adraee.



Segundo as autoridades locais, os palestinos mortos estavam reunidos em um centro de distribuição de alimentos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para aguardarem os caminhões de ajuda.



Logo depois, o Ministério da Saúde palestino, liderado pelo Hamas, anunciou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) enviará agora três caminhões carregados com medicamentos e médicos para os hospitais de La Franja.



Em nota, orientou "os cidadãos, todas as autoridades, familiares e partes interessadas a fazerem todo o possível para proteger o comboio, evitar qualquer interferência com os caminhões e garantir o transporte seguro aos hospitais para salvar as vidas dos doentes e feridos".



Desde maio, mais de 900 pessoas em busca de ajuda alimentar foram mortas em Gaza.



Ontem, 32 civis perderam a vida e mais de 100 ficaram feridos por disparos israelenses nos arredores de dois centros de distribuição de ajuda humanitária, ambos geridos pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma organização apoiada por Israel e pelos Estados Unidos que atua na entrega de alimentos para os palestinos. (com Ansa)