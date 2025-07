Aumenta a impopularidade de Trump: o que está por trás dos números?

Publicado em 18/07/2025 às 11:29

Alterado em 18/07/2025 às 11:33

Uma nova pesquisa do jornal "The Economist" em parceria com a YouGov, revelou que o índice de desaprovação de Trump atingiu seu ponto mais alto desde seu retorno ao cargo, há seis meses.

Realizada entre 11 e 14 de julho, a pesquisa descobriu que 55% dos 1.600 americanos entrevistados desaprovam a forma como Trump tem conduzido a presidência dos EUA, enquanto apenas 41% aprovam.

O índice de desaprovação de Trump é maior do que o registrado na pesquisa da semana anterior, realizada pelos mesmos veículos. Então, este número foi de 53%, enquanto o de aprovação de 42%.

Vale lembrar que Trump assumiu o cargo, nesta segunda vez, com um índice de desaprovação de 43% e um índice de aprovação de 49%, de acordo com o The Hill.

A jornalista Sarah Fotinsky observa que o aumento dos números de desaprovação de Trump foi em grande parte motivado pela queda no apoio entre independentes e democratas nos Estados Unidos.

No entanto, Trump ainda conta com apoiadores fiéis. A última pesquisa descobriu que 92% dos republicanos entrevistados aprovam a forma como o presidente governa, comprovando, mais uma vez, a natureza divisória da política nos EUA hoje.

A porcentagem mudou pouco com relação à registrada em janeiro, que foi de 94%.

De acordo com os dados mais recentes, o apoio a Trump entre os autoproclamados "eleitores MAGA" foi quase universal, com 98%.

No entanto, o apoio a Trump por parte dos republicanos que não se identificam com o "movimento MAGA" continua a oscilar.

Se um dia chegou a 90% e passou a 70% em meados de abril, agora, esse número subiu para 85%, na última pesquisa.

(com informações do The Daily Digest)