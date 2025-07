Israel ataca única igreja católica de Gaza, mata 3 e fere padre

Papa Leão XIV expressou 'tristeza', e Itália condenou ofensiva

Publicado em 17/07/2025 às 14:56

O Exército de Israel atacou nesta quinta-feira (17) a Igreja da Sagrada Família, única paróquia católica da Faixa de Gaza, e deixou pelo menos três pessoas mortas e outras 10 feridas, incluindo o padre argentino Gabriel Romanelli, interlocutor frequente do finado papa Francisco.

"Com profunda tristeza, podemos confirmar que duas pessoas foram mortas em um aparente ataque do Exército de Israel nesta manhã", diz um comunicado do Patriarcado Latino de Jerusalém, ao qual a paróquia é subordinada.

Mais tarde, fontes da instituição confirmaram à ANSA que um dos feridos veio a falecer, elevando o total de óbitos para três.

"Oramos pelo descanso de suas almas e pelo fim dessa guerra bárbara. Nada pode justificar ataques contra civis inocentes", conclui a nota do patriarcado da Igreja Católica para a Terra Santa.

Entre os 10 feridos está o padre Romanelli, que apresenta machucados na perna. O pároco costumava receber ligações diárias de Francisco, inclusive nos últimos dias de vida do pontífice argentino.

Em nota no X, o Ministério das Relações Exteriores de Israel lamentou pelos "danos à Igreja da Sagrada Família e por qualquer fatalidade entre civis", acrescentando que o incidente está sob "análise". "As circunstâncias ainda são incertas, e os resultados da investigação serão publicados de forma transparente. Israel nunca mira igrejas ou locais religiosos", acrescentou a chancelaria.

Atendimento a feridos em ataque contra paróquia católica



O papa Leão XIV, que está em repouso em Castel Gandolfo, disse estar "profundamente triste" pelas mortes e pelos feridos na Igreja da Sagrada Família e manifestou "solidariedade espiritual" ao pároco Gabriel Romanelli e a toda a comunidade paroquial, "confiando as almas dos defuntos à amável misericórdia de Deus".

"O Papa renova seu apelo por um cessar-fogo imediato e expressa sua profunda esperança de diálogo, reconciliação e paz duradoura na região", diz um telegrama em nome do pontífice, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Por sua vez, a premiê da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que as investidas israelenses contra "a população civil" são "inaceitáveis". "Nenhuma ação militar pode justificar essa postura", acrescentou.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, fez coro e disse que os ataques contra civis em Gaza "não são mais admissíveis". "O ataque desta manhã atingiu a Igreja da Sagrada Família em Gaza, um ato grave contra um lugar de culto cristão. Toda a minha solidariedade ao padre Romanelli, ferido no ataque. É hora de parar e encontrar a paz", salientou.

Tajani também telefonou para o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, para condenar a ofensiva e cobrar esclarecimentos e ligou para Romanelli para expressar solidariedade.

A igreja fica na Cidade de Gaza, principal município do enclave palestino e que foi devastada durante o conflito. Ao longo dos últimos 21 meses, a paróquia se tornou abrigo para refugiados e crianças portadoras de deficiência atendidas por freiras católicas.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro de 2023, a comunidade cristã da Faixa de Gaza caiu pela metade, entre fugas para o Egito e mortes em bombardeios, e hoje soma apenas cerca de 500 pessoas. (com Ansa)