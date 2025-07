Israel atinge alvo perto de palácio presidencial na Síria

País árabe vive caos com minoria drusa desde sexta-feira

Publicado em 16/07/2025 às 13:20

Alterado em 16/07/2025 às 13:20

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram nesta quarta-feira (16) que atingiram um "alvo militar" na região do palácio presidencial da Síria, em Damasco, ao ampliar as ofensivas contra o país árabe em meio ao caos com a população drusa.

"Os ataques mais duros [na Síria] começaram", afirmou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ao publicar um vídeo da televisão síria que mostra um repórter sendo surpreendido por um bombardeio do país judeu no centro de Damasco.

A televisão estatal também noticiou ataques perto da sede do Ministério da Defesa local.

O governo de Benjamin Netanyahu já havia ameaçado estender as ofensivas contra a nação árabe caso o regime de Ahmed al-Sharaa (Al-Jolani) não retirasse suas tropas da província de Sweida, na fronteira entre os Estados.

Desde sexta-feira (11), Sweida vive uma onda de confrontos envolvendo as forças do governo sírio e seus aliados beduínos contra os drusos, que deixou mais de 135 mortos entre civis e combatentes dos dois lados.

Em meio ao caos, ontem Israel ordenou ataques contra as forças da Síria para proteger a minoria religiosa drusa na província de Sweida e desmilitarizar a região na fronteira entre os dois países, mesmo após o Ministério da Defesa de Damasco ter anunciado um cessar-fogo.