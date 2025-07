Alpinista é socorrido após ficar pendurado em montanha na Itália

Montanhista ficou suspenso no ar por apenas uma corda

As equipes de resgate em montanha do Vale de Aosta, na Itália, fizeram uma delicada operação para salvar um alpinista que ficou preso no ar, pendurado apenas por uma corda, na face do Dente do Gigante, no maciço do Monte Bianco.

Os fortes ventos na altitude onde estava o montanhista impediram a aproximação de um helicóptero. Com isso, os socorristas precisaram alcançar o indivíduo usando técnicas de montanhismo.

O alpinista, que estava com um acompanhante que saiu ileso, foi socorrido e será encaminhado para um hospital da região para avaliação e tratamento adicionais.

O acidente aconteceu pouco tempo depois de um experiente piloto de parapente ter morrido nas proximidades do Picco Luigi Amedeo, no lado italiano do Monte Bianco, a uma altitude de mais de quatro mil metros. (com Ansa)