México diz que tarifaço de Trump é 'injusto'

O governo do México chamou as tarifas de 30% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra seus produtos de "um acordo injusto".

"Dissemos na mesa que era um acordo injusto e que não concordávamos com ele", foi a declaração conjunta dos ministérios mexicanos da Economia e das Relações Exteriores sobre a decisão americana, que entrará em vigor em 1º de agosto.

Através do Truth, Trump publicou as cartas que enviou a suas homólogas no país latino-americano, Claudia Sheinbaum, e na União Europeia, Ursula von der Leyen, também taxada em 30%.

Segundo o republicano, no caso do México, apesar de o país vizinho "o ajudar a proteger a fronteira com os Estados Unidos", isso ainda "não é o suficiente".

"O México ainda não deteve os cartéis que estão tentando transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso deixar isso acontecer!", escreveu o mandatário de Washington.

Sobre a UE, o americano alegou uma disparidade no déficit comercial devido barreiras comerciais, tanto tarifárias quanto não tarifárias, destacando que as relações do bloco com os EUA não têm sido "recíprocas".

Nas cartas, Trump também ameaçou dobrar as tarifas em cima do valor anunciado em caso de retaliação. (com Ansa)