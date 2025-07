UE prorroga suspensão de tarifas de retaliação aos Estados Unidos

Objetivo é facilitar negociação entre as partes até 1º/8

Publicado em 13/07/2025 às 10:41

Alterado em 13/07/2025 às 13:32

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou neste domingo (13) que o bloco irá estender a suspensão das tarifas de retaliação contra os Estados Unidos a fim de facilitar uma negociação entre as partes.

"Os EUA nos enviaram uma carta com as medidas que devem entrar em vigor, a menos que uma solução negociada seja encontrada. Portanto, estenderemos a suspensão das nossas [represálias] até o início de agosto", informou Von der Leyen, referindo-se a 1º de agosto, data em que deve vigorar o tarifaço de 30% comunicado nesse sábado (12) por Donald Trump para produtos importados do bloco.

No entanto, a chefe do executivo reforçou que a UE continuará "a se preparar para uma retaliação", caso as partes não cheguem a um acordo até o dia citado, ainda que o bloco prefira sempre "a solução através das negociações".

"Estamos completamente preparados", disse ainda Von der Leyen sobre o enfretamento do cenário. Segundo ela, a UE pretende "diversificar suas relações comerciais", além de "aprofundar o mercado único" interno. (com Ansa)