UE pretende negociar tarifas de Trump, sem descartar retaliação

Taxas sobre produtos importados europeus começam a valer em 1º/8

Publicado em 12/07/2025 às 16:11

Alterado em 12/07/2025 às 16:32

União Europeia pretende continuar as negociações com os Estados Unidos para chegar a um acordo tarifário antes de 1º de agosto, quando devem ter início as tarifas de 30% sobre produtos do bloco, conforme anúncio do presidente americano, Donald Trump, feito neste sábado (12).

No entanto, o governo europeu não descarta uma retaliação comercial. Ao mesmo tempo, o governo da premiê italiana, Giorgia Meloni, disse em nota que "conflito comercial com os EUA não faz sentido".

"A imposição de tarifas de 30% sobre as exportações da UE interromperia as principais cadeias de suprimentos transatlânticas, em detrimento de empresas, consumidores e pacientes de ambos os lados do Atlântico", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao comentar a decisão de Washington, acrescentando que "poucas economias no mundo igualam o nível de abertura e respeito da UE por práticas comerciais justas".

"A UE tem priorizado de forma consistente uma solução negociada com os EUA, demonstrando nosso compromisso com o diálogo, a estabilidade e uma parceria transatlântica construtiva", destacou a líder europeia.

Segundo ela, o bloco "está pronto para continuar trabalhando em direção a um acordo até 1º de agosto", ao mesmo tempo em que não descarta uma retaliação.

"Tomaremos todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário. Enquanto isso, continuaremos a aprofundar nossas parcerias globais, sempre ancoradas nas regras do comércio internacional", concluiu Von der Leyen.

O governo da Itália também comentou o tarifaço americano, que além do bloco europeu, também atingiu em 30% o México.

"Não faz sentido desencadear um conflito comercial entre EUA e UE. Confiamos na boa vontade de todos para um acordo justo sobre tarifas", disse o Palácio Chigi em nota, reforçando que "o governo italiano continua a acompanhar com grande atenção o desenrolar das negociações em andamento entre as partes, apoiando totalmente os esforços da Comissão Europeia, que serão ainda mais intensificados nos próximos dias".

Trump publicou neste sábado as cartas que enviou para a UE e para o México sobre as tarifas de 30% em cima de seus produtos a partir de 1º de agosto, alegando um "déficit comercial" com o bloco europeu e o "risco do aumento do narcotráfico" em seu país com a nação vizinha. De acordo com um porta-voz da Comissão Europeia, Bruxelas recebeu a notícia sobre a decisão de Washington "de forma antecipada".

União e 'preocupação'

França, Alemanha e Holanda reforçaram que apoiam o posicionamento da União Europeia frente à taxação de 30% anunciada neste sábado (12) pelos Estados Unidos a produtos do bloco, que seguirá na defesa dos interesses dos países do bloco a qualquer custo.

“Isso inclui acelerar a preparação de contramedidas credíveis, mobilizando todos os instrumentos disponíveis, incluindo o mecanismo de coerção, caso não se chegue a um acordo até 1º de agosto”, escreveu no X o presidente francês, Emmanuel Macron.

Já a ministra alemã da Economia, Katherina Reiche, convidou a UE a negociar “pragmaticamente” com os EUA.

“Cabe agora ao bloco, no tempo que lhe resta, a negociar pragmaticamente uma solução com os americanos, concentrando-se nos principais pontos de conflito”, disse Reiche em comunicado.

Por sua vez, o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, recebeu a notícia do tarifaço americano com “preocupação”.

“O anúncio dos EUA de impor tarifas de 30% sobre produtos importados da UE é preocupante e não representa o caminho a seguir. A Comissão Europeia pode contar com o nosso total apoio”, disse Schoof no X. (com Ansa)