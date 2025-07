CHANTAGEM: Trump manda carta a Lula pedindo perdão a Bolsonaro, e anuncia que EUA irão cobrar tarifa de 50% do Brasil

...

Publicado em 09/07/2025 às 18:32

Alterado em 09/07/2025 às 20:07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que seu governo cobrará do Brasil uma tarifa de 50% sobre os produtos exportados aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, em uma carta em que também reforçou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Trump fez os comentários em uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente dos EUA tem criticado os países do grupo de nações emergentes Brics, do qual o Brasil é uma parte importante.

A carta de Trump diz que a tarifa de 50% será separada de todas as tarifas setoriais.

LEIA A ÍNTEGRA DA CARTA DO PRESIDENTE NORTE-AMERICANO

"Sua Excelência

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília

Prezado Senhor Presidente:

Conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitava muito, assim como a maioria dos outros Líderes de Países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um Líder Altamente Respeitado em todo o Mundo durante seu Mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Este Julgamento não deveria estar acontecendo. É uma Caça às Bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!

Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às Eleições Livres e aos direitos fundamentais de Liberdade de Expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, que emitiu centenas de Ordens de Censura SECRETAS e ILEGAIS para plataformas de Mídias Sociais dos EUA, ameaçando-as com Milhões de Dólares em Multas e Expulsão do mercado brasileiro de Mídias Sociais), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma Tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separada de todas as Tarifas Setoriais. Mercadorias redirecionadas para evitar esta Tarifa de 50% estarão sujeitas a essa Tarifa mais alta.

Além disso, tivemos anos para discutir nossa Relação Comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pelas Políticas Tarifárias e Não Tarifárias do Brasil e Barreiras Comerciais. Nossa relação tem sido, infelizmente, longe de Recíproca.

Por favor, entenda que o número de 50% é muito menos do que o necessário para termos o Campo de Jogo Nivelado que devemos ter com seu País. E isso é necessário para retificar as graves injustiças do regime atual. Como você sabe, não haverá Tarifa se o Brasil, ou empresas dentro do seu País, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos tudo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira —em outras palavras, em questão de semanas.

Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas Tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas Tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de Políticas Tarifárias e Não Tarifárias do Brasil e Barreiras Comerciais, causando esses Déficits Comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Este Déficit é uma grande ameaça à nossa Economia e, de fato, à nossa Segurança Nacional! Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades de Comércio Digital das Empresas Americanas, bem como outras Práticas Comerciais injustas, estou orientando o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma Investigação da Seção 301 sobre o Brasil.

Se você desejar abrir seus Mercados Comerciais até agora fechados para os Estados Unidos e eliminar suas Políticas Tarifárias e Não Tarifárias e Barreiras Comerciais, nós, talvez, consideraremos um ajuste a esta carta. Essas Tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo de nosso relacionamento com seu País. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América.

Obrigado por sua atenção a este assunto!"

A RESPOSTA DE LULA

O presidente Lula publicou o seguinte texto na rede social X

"Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta quarta (9), é importante ressaltar:

O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.

O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais.

No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática.

No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira.

É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos.

Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica.

A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo."