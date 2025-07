Netanyahu se encontra com Trump na Casa Branca e diz que mandou carta pedindo o Nobel da Paz para o norte-americano

Falando a repórteres enquanto Israel e Hamas discutem cessar-fogo, Netanyahu disse que os Estados Unidos e Israel estão trabalhando com outros países que dariam aos palestinos um 'futuro melhor', sugerindo que os moradores de Gaza poderiam se mudar para nações vizinhas. Grupos de direitos humanos condenaram o plano como limpeza étnica

Publicado em 08/07/2025 às 09:04

Alterado em 08/07/2025 às 09:05

Os dois líderes, com seus principais assessores, participaram de um jantar privado na Sala Azul da Casa Branca, em vez de conversas mais tradicionais no Salão Oval, onde o presidente geralmente cumprimenta dignitários visitantes Foto: Reuters/Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao receber o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca nessa segunda-feira, disse que os Estados Unidos agendaram conversas com o Irã e indicaram progresso em um esforço controverso para realocar palestinos de Gaza.



Falando a repórteres no início de um jantar entre autoridades americanas e israelenses, Netanyahu disse que os Estados Unidos e Israel estão trabalhando com outros países que dariam aos palestinos um "futuro melhor", sugerindo que os moradores de Gaza poderiam se mudar para nações vizinhas.

"Se as pessoas quiserem ficar, podem ficar, mas se quiserem sair, devem poder sair", disse Netanyahu.



"Estamos trabalhando com os Estados Unidos muito de perto para encontrar países que procurem realizar o que sempre dizem, que queriam dar aos palestinos um futuro melhor. Acho que estamos chegando perto de encontrar vários países."



Trump, que inicialmente se opôs a Netanyahu quando questionado sobre a realocação de palestinos, disse que os países ao redor de Israel estavam ajudando. "Tivemos uma grande cooperação de ... países vizinhos, grande cooperação de cada um deles. Então, algo bom vai acontecer", disse Trump.

No início deste ano, o presidente sugeriu realocar palestinos e assumir a Faixa de Gaza para transformá-la na "Riviera do Oriente Médio". Os moradores de Gaza criticaram a proposta e prometeram nunca deixar suas casas no enclave costeiro. Grupos de direitos humanos condenaram o plano como limpeza étnica.



Trump e Netanyahu se reuniram por várias horas em Washington, enquanto autoridades israelenses continuavam as negociações indiretas com o Hamas com o objetivo de garantir um cessar-fogo em Gaza mediado pelos EUA e um acordo de libertação de reféns. Netanyahu voltou à casa de hóspedes da Blair House na noite de segunda-feira, onde deve se encontrar com o vice-presidente JD Vance às 9h30 nessa terça-feira.



A visita de Netanyahu segue a previsão de Trump, na véspera de sua reunião, de que tal acordo poderia ser alcançado esta semana. Antes de ir para Washington, o líder israelense de direita disse que suas discussões com Trump poderiam ajudar a avançar as negociações em andamento no Catar entre Israel e o grupo militante palestino.

Foi o terceiro encontro cara a cara de Trump com Netanyahu desde que voltou ao cargo em janeiro, e ocorreu pouco mais de duas semanas depois que o presidente ordenou o bombardeio de instalações nucleares iranianas em apoio aos ataques aéreos israelenses. Trump então ajudou a organizar um cessar-fogo na guerra de 12 dias entre Israel e Irã.



Trump disse que seu governo se reuniria com o Irã. "Agendamos negociações com o Irã, e eles ... querem conversar. Eles levaram uma grande surra ", disse ele.



O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que a reunião ocorreria na próxima semana.



Trump disse que gostaria de suspender as sanções ao Irã em algum momento. "Eu adoraria poder, no momento certo, retirar essas sanções", disse ele.



O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse em uma entrevista divulgada na segunda-feira que acredita que o Irã pode resolver suas diferenças com os Estados Unidos por meio do diálogo.



Trump e seus assessores pareciam estar tentando aproveitar qualquer impulso criado pelo enfraquecimento do Irã, que apoia o Hamas, para pressionar os dois lados por um avanço na guerra de Gaza de 21 meses.



Os dois líderes, com seus principais assessores, realizaram um jantar privado na Sala Azul da Casa Branca, em vez de conversas mais tradicionais no Salão Oval, onde o presidente geralmente cumprimenta dignitários visitantes.



Do lado de fora, centenas de manifestantes, muitos vestindo lenços palestinos e agitando bandeiras palestinas, se reuniram perto da Casa Branca, agitando cartazes que diziam "Pare de armar Israel" e "Diga não ao genocídio". Eles também pediram a prisão de Netanyahu, referindo-se ao mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o líder israelense por supostos crimes de guerra em Gaza.

Netanyahu se reuniu na segunda-feira com Witkoff e o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele planejava visitar o Capitólio dos EUA nessa terça-feira para ver os líderes do Congresso.



Durante a reunião, Netanyahu entregou a Trump uma carta que ele disse ter usado para nomear o presidente dos EUA para o Prêmio Nobel da Paz. Trump, parecendo satisfeito com o gesto, agradeceu.

Antes de sua visita, Netanyahu disse a repórteres que os negociadores israelenses estavam buscando um acordo sobre Gaza em Doha, capital do Catar.



As autoridades israelenses também esperam que o resultado do conflito com o Irã abra caminho para a normalização das relações com mais de seus vizinhos, como Líbano, Síria e Arábia Saudita.



SEGUNDO DIA DE NEGOCIAÇÕES NO CATAR

Witkoff, que desempenhou um papel importante na elaboração da proposta de cessar-fogo de 60 dias no centro das negociações do Catar, viajará para Doha esta semana para participar das discussões lá, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres nessa segunda-feira.



Em um sinal de lacunas contínuas entre os dois lados, fontes palestinas disseram que a recusa de Israel em permitir a entrada livre e segura de ajuda humanitária em Gaza continua sendo o principal obstáculo ao progresso nas negociações indiretas. Israel insiste que está tomando medidas para levar alimentos para Gaza, mas procura impedir que militantes desviem suprimentos.



No segundo dia de negociações, os mediadores organizaram uma rodada e as negociações devem ser retomadas à noite, disseram fontes palestinas à Reuters.



A proposta apoiada pelos EUA prevê uma libertação gradual de reféns, a retirada das tropas israelenses de partes de Gaza e discussões sobre o fim total da guerra.



O Hamas há muito exige o fim definitivo da guerra antes de libertar os reféns restantes; Israel insistiu que não concordaria em interromper os combates até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas desmantelado.



Trump disse a repórteres na semana passada que seria "muito firme" com Netanyahu sobre a necessidade de um acordo rápido para Gaza e que o líder israelense também queria acabar com a guerra.



Alguns dos parceiros de coalizão linha-dura de Netanyahu se opõem à suspensão das operações militares, mas, com os israelenses cada vez mais cansados da guerra em Gaza, seu governo deve apoiar um cessar-fogo se conseguir garantir termos aceitáveis.



Um cessar-fogo no início deste ano entrou em colapso em março, e as negociações para revivê-lo até agora foram infrutíferas. Enquanto isso, Israel intensificou sua campanha militar em Gaza e restringiu drasticamente a distribuição de alimentos.



Os moradores de Gaza estavam observando de perto qualquer sinal de avanço. "Peço a Deus Todo-Poderoso que a delegação de negociação ou os mediadores pressionem com todas as suas forças para resolver esta questão, porque ela se tornou totalmente insuportável", disse Abu Suleiman Qadoum, um morador deslocado da cidade de Gaza.



A guerra de Gaza eclodiu quando o Hamas atacou o sul de Israel em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns. Cerca de 50 reféns permanecem em Gaza, com 20, acredita-se, vivos.



A guerra retaliatória de Israel em Gaza matou mais de 57 mil palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave. A maior parte da população de Gaza foi deslocada pela guerra e quase meio milhão de pessoas enfrentarão a fome em poucos meses, de acordo com estimativas das Nações Unidas.



Trump tem apoiado fortemente Netanyahu, até mesmo entrando na política doméstica israelense no mês passado, criticando os promotores por um julgamento de corrupção contra o líder israelense por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança que Netanyahu nega.