Hamas diz estar pronto para iniciar negociação sobre cessar-fogo

Segundo Trump, Israel concordou com condição para trégua em Gaza

Publicado em 05/07/2025 às 06:06

Alterado em 05/07/2025 às 08:26

O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta sexta-feira (4) que está pronto "para começar imediatamente" as negociações para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A declaração é dada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar que Israel concordou com as condições para uma trégua de 60 dias no enclave palestino.

"O movimento concluiu as consultas internas e com as facções e forças palestinas sobre a mais recente proposta dos mediadores para pôr fim à agressão contra o nosso povo em Gaza", publicou o Hamas na rede social X.

Segundo a publicação, o grupo "está totalmente pronto para iniciar imediatamente uma rodada de negociações sobre o mecanismo para a implementação desta estrutura".

Mais cedo, fontes da TV do Catar Al Araby já haviam dito que o Hamas "respondeu positivamente" à proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo na guerra contra Israel na Faixa de Gaza, mas pediu "pequenas mudanças".

O rascunho do acordo foi aprovado no início desta semana pelo ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, durante sua visita a Washington.

De acordo com a revista saudita Al-Majalla, entre os principais pontos do acordo estão a libertação escalonada de reféns, vivos e mortos, ampla assistência humanitária por meio da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Crescente Vermelho, cronograma de negociação para uma trégua permanente, além de garantias de Trump nas conversas. (com Ansa)