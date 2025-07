Após 3 anos de silêncio, Macron e Putin discutem Ucrânia e Irã

Francês pediu que russo termine conflito no leste europeu

Publicado em 02/07/2025 às 09:04

Alterado em 02/07/2025 às 09:04

Os presidentes da França e da Rússia, Emmanuel Macron e Vladimir Putin, respectivamente, conversaram por telefone nessa terça-feira (1º) e discutiram sobre os conflitos no Oriente Médio e no leste europeu.

Durante as duas horas de bate-papo entre os líderes, que não se falavam desde 2022, Macron lembrou Putin das "responsabilidades dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU na questão nuclear" e "insistiu na urgência de o Irã cumprir as obrigações do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP)".

O chefe de Estado francês também expressou ao mandatário russo "sua determinação em buscar uma solução diplomática duradoura e ambiciosa" em relação aos assuntos nucleares, além de ter enfatizado o seu "apoio inabalável à soberania e à integridade territorial da Ucrânia".

Fontes do Palácio do Eliseu, em Paris, acrescentaram que Macron apelou a Putin para que declare "uma trégua o mais breve possível" e "inicie negociações para uma solução sólida e duradoura" para a guerra em território ucraniano.

O Kremlin, por sua vez, considerou a conversa entre os presidentes como "significativa".

"O conflito é uma consequência direta das políticas do Ocidente, que por muitos anos ignoraram os interesses de segurança da Rússia, criaram uma cabeça de ponte antirrussa na Ucrânia, se entregaram a violações dos direitos dos residentes de língua russa e agora perseguem uma linha de hostilidades contínuas, alimentando o regime de Kiev com diversas armas modernas", informou o governo russo.

Putin ainda enfatizou que "uma solução de longo prazo deve ser encontrada, que preveja a eliminação das causas profundas da crise ucraniana e reconheça novas realidades territoriais".

Logo após finalizar sua conversa telefônica com Putin, Macron ligou para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir o resultado da ligação com Moscou. (com Ansa)