Irã confirma quase mil mortes em guerra contra Israel

Entre as vítimas estão crianças e mulheres, incluindo grávidas

Edifícios no Irã destruídos Foto: Ansa/Epa

s autoridades do Irã confirmaram nesta segunda-feira (30) que quase mil mortes foram registradas durante os 12 dias da guerra contra Israel.

O boletim foi divulgado pelo porta-voz do Poder Judiciário iraniano, Asghar Jahangir, com base em dados forenses mais recentes, segundo a agência estatal Irna.

"Durante os 12 dias de guerra travada pelo regime sionista contra nosso país, 935 mártires foram identificados", declarou ele.

Entre os 935 mortos estão 38 crianças e 132 mulheres, algumas delas grávidas.

O porta-voz iraniano, porém, não atualizou o número de feridos, que estava em 5.332.

O último balanço informado pelas autoridades de Teerã apontava 610 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde local.

Já do lado de Israel, ao menos 28 pessoas perderam a vida, enquanto outras 3.238 ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas.

A guerra teve início em 13 de junho, quando Israel lançou bombardeios contra o Irã, matando altos comandantes militares e vários cientistas ligados ao programa nuclear iraniano.

Na sequência, os ataques atingiram bases militares, instalações nucleares e também áreas residenciais.

O Irã, por sua vez, retaliou enviando uma série de mísseis e bombas contra cidades israelenses, incluindo Tel Aviv e Haifa.

O cessar-fogo foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois do bombardeio de Teerã contra a base militar americana de Al Udeid, nos arredores de Doha, no Catar, em retaliação ao ataque norte-americano contra três instalações nucleares iranianas. (com Ansa)