Canadá rescinde imposto sobre serviços digitais para avançar nas negociações comerciais paralisadas com os EUA

...

Publicado em 30/06/2025 às 07:49

Alterado em 30/06/2025 às 07:49

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, participam de uma reunião com líderes e convidados do G7, na cúpula do G7, no Canadá, em 16 de junho último Foto: Reuters/Kevin Lamarque

O Canadá descartou seu imposto sobre serviços digitais visando empresas de tecnologia dos Estados Unidos na noite desse domingo (29), poucas horas antes de entrar em vigor, em uma tentativa de avançar nas negociações comerciais paralisadas com os Estados Unidos.



O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e o presidente dos EUA, Donald Trump, retomarão as negociações comerciais para chegar a um acordo até 21 de julho, informou o Ministério das Finanças do Canadá em comunicado.

Trump cancelou abruptamente as negociações comerciais na sexta-feira sobre o imposto direcionado a empresas de tecnologia dos EUA, dizendo que era um "ataque flagrante".



Ele reiterou seus comentários nesse domingo, prometendo estabelecer uma nova tarifa sobre produtos canadenses na próxima semana, o que ameaçou empurrar as relações EUA-Canadá de volta ao caos após um período de relativa calma.



O colapso nas negociações comerciais ocorre depois que os dois líderes se reuniram no G7 em meados de junho e Carney disse que eles concordaram em concluir um novo acordo econômico dentro de 30 dias.



O imposto digital planejado do Canadá era de 3% sobre a receita de empresas de serviços digitais que faturam acima de US$ 20 milhões por ano, e os pagamentos deveriam ser retroativos a 2022. Isso teria impactado as empresas de tecnologia dos EUA, incluindo a Amazon, Meta, Google e a Apple, entre outras.

A cobrança desta segunda-feira será interrompida, disse o comunicado do Ministério das Finanças do Canadá, e o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, apresentará uma legislação para rescindir a Lei de Imposto sobre Serviços Digitais.



"O DST foi anunciado em 2020 para abordar o fato de que muitas grandes empresas de tecnologia que operam no Canadá podem não pagar impostos sobre as receitas geradas pelos canadenses", disse o comunicado. "A preferência do Canadá sempre foi um acordo multilateral relacionado à tributação de serviços digitais".



Os futuros do índice de ações subiram após a notícia de que o imposto digital será rescindido e o sentimento de alta se espalhou para os mercados asiáticos.



O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos EUA depois do México e o maior comprador de exportações dos EUA. Comprou US$ 349,4 bilhões em produtos dos EUA no ano passado e exportou US$ 412,7 bilhões para os EUA, de acordo com dados do US Census Bureau.

O governo Biden solicitou consultas de solução de disputas comerciais sobre o imposto em 2024, dizendo que era inconsistente com as obrigações do acordo comercial norte-americano do Canadá.



O Canadá escapou das amplas tarifas de Trump impostas em abril, mas enfrenta tarifas de 50% sobre aço e alumínio.