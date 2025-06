Após semanas de silêncio, Musk volta a criticar iniciativas de Trump

O bilionário sul-africano criticou o projeto de lei de orçamento federal aprovado pelo Senado dos EUA

Publicado em 29/06/2025 às 10:31

Alterado em 29/06/2025 às 10:31

Elon Musk afirmou neste domingo (29) que o One Big Beautiful Bill (a "grande e bela lei") do presidente Donald Trump, que corta os gastos federais, mas ao mesmo tempo oferece importantes isenções fiscais, é um suicídio político para o Partido Republicano dos Estados Unidos.

"Pesquisas mostram que este projeto de lei é um suicídio político para o Partido Republicano", publicou ele em sua rede social.

Musk também escreveu sobre os resultados de pesquisas de opinião sobre o assunto. Segundo elas, a maioria dos cidadãos norte-americanos entrevistados acredita que o projeto de lei de Trump aumentará o déficit orçamentário.



No início do dia, a NBC News noticiou que o Senado dos EUA havia aprovado o One Big Beautiful Bill de Trump por maioria de votos.

Em maio, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o mesmo projeto. Como resultado, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, tanto o déficit orçamentário quanto a dívida nacional vão aumentar.



Musk criticou repetidamente o projeto de lei de Trump em suas postagens. Em particular, ele observou que, como resultado, o déficit orçamentário dos EUA aumentaria para US$ 2,5 trilhões (cerca de R$ 13,7 trilhões), e os cidadãos norte-americanos enfrentariam uma dívidas insustentável. (com Sputnik Brasil)