UE se diz pronta para novo pacote de sanções contra Rússia

Bloco pediu que ajuda militar para Kiev seja intensificada

Publicado em 26/06/2025 às 17:56

Alterado em 26/06/2025 às 22:07

Os líderes de 26 Estados-membros da União Europeia manifestaram nesta quinta-feira (26) a necessidade de intensificar o envio de ajuda militar para a Ucrânia, além de se demonstrarem prontos para aprovar um novo e robusto pacote de sanções contra a Rússia, principalmente no setor energético.

As conclusões do debate sobre o conflito no leste europeu foram apoiadas por todas as nações, menos a Hungria, que é contra a entrada de Kiev ao bloco.

No documento final, o Conselho Europeu apelou aos Estados-membros da UE para que "intensifiquem ainda mais os esforços para responder às necessidades militares e de defesa urgentes da Ucrânia", principalmente sistemas antridrones e munições de grosso calibre.

A UE também mencionou a importância de "acelerar iniciativas destinadas a apoiar e desenvolver ainda mais a indústria de defesa ucraniana", além de reafirmar seu compromisso de apoiar a recuperação e a reconstrução de Kiev.

"O Conselho Europeu condena veementemente o bombardeio contínuo da Rússia contra civis e infraestruturas civis e apela a um cessar-fogo completo, incondicional e imediato. Instamos a Rússia a demonstrar real vontade política para pôr fim à sua guerra de agressão, aceitar o cessar-fogo e iniciar negociações significativas", escreveram os 26 países que assinaram o texto.

Por fim, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou em uma mensagem enviada à cúpula do bloco que é necessário "diminuir as receitas petrolíferas" de Moscou para "reduzir a propensão" do inimigo.

"Peço que apoiem novas medidas para reduzir o preço máximo do petróleo russo. Um teto de US$ 45 poderia ajudar a aproximar a paz. Mas, para uma paz real e duradoura, é necessário fixar um preço de US$ 30 por barril para impedir que a Rússia financie a sua agressão", afirmou.