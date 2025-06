Muçulmano socialista vence primárias para a prefeitura de NY

Zohran Mamdani derrotou ex-governador do estado Andrew Cuomo

Publicado em 26/06/2025 às 08:57

Alterado em 26/06/2025 às 08:57

O deputado estadual Zohran Mamdani venceu as eleições antecipadas para a prefeitura de Nova York nesta quarta-feira (25), derrotando o ex-governador do estado Andrew Cuomo, que reconheceu sua vitória.

Mamdani, um socialista democrata, tem 33 anos e é indiano-americano nascido em Uganda. Com o apoio do partido Democrata para a segunda etapa do pleito, caso vença, será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York.

O jovem político defende impostos mais altos para os ricos e criticou o apoio do governo de Donald Trump a Israel em relação à Faixa de Gaza, recebendo suporte da deputada Alexandra Ocasio-Cortez e do senador Bernie Sanders.

"Fizemos história", declarou Mamdani, cuja vitória foi reconhecida pelo experiente Cuomo.

"Ele venceu. Não foi a nossa noite. Foi a noite de Mamdani", admitiu Cuomo, que tentava retornar ao cargo após renunciar à prefeitura em 2021 em meio a um escândalo de assédio sexual. (com Ansa)