Papa condena 'lógica da vingança' no Oriente Médio e pede paz

Leão XIV também pediu que o mundo não desvie atenção da Síria

Publicado em 25/06/2025 às 10:21

Alterado em 25/06/2025 às 10:21

O papa Leão XIV cobrou nesta quarta-feira (25) o fim da "lógica da vingança" no Oriente Médio e disse acompanhar "com atenção e esperança" os desdobramentos da crise que envolve Irã, Israel e Palestina.

As declarações foram dadas na audiência geral do pontífice americano na Praça São Pedro e chegam na esteira do cessar-fogo entre Irã e Israel, após 12 dias de guerra.

"Continuamos a seguir com atenção os desdobramentos da situação no Irã, em Israel e na Palestina. As palavras do profeta Isaías são hoje mais urgentes do que nunca: 'Uma nação não levantará mais a espada contra outra nação'", afirmou Leão XIV.

"Que sejam curadas as feridas causadas pelas ações sangrentas dos últimos dias, se rejeite qualquer lógica de prepotência e de vingança e se escolha com determinação o caminho do diálogo, da diplomacia e da paz", disse o Papa.

Em seu apelo, o pontífice também cobrou que a comunidade internacional mantenha a atenção sobre a Síria, onde um atentado terrorista de matriz islâmica matou pelo menos 30 pessoas em uma igreja greco-ortodoxa em Damasco no último domingo (22).

"Esse trágico episódio evoca a profunda fragilidade que ainda marca a Síria, após anos de conflitos e instabilidade. É fundamental que a comunidade internacional não desvie o olhar deste país e continue a oferecer-lhe apoio por meio de gestos de solidariedade e com um renovado compromisso com a paz e a reconciliação", salientou Robert Prevost. (com Ansa)