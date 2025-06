Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã

...

Publicado em 23/06/2025 às 19:33

Alterado em 23/06/2025 às 21:57

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23) através de uma publicação nas redes sociais um cessar-fogo entre Israel e Irã.

O post do republicano em seu perfil no Truth Social foi feito algumas horas depois do bombardeio de Teerã contra a base militar americana de Al Udeid, nos arredores de Doha, no Catar. Essa é maior instalação militar dos EUA na região e abriga mais de 10 mil soldados.

De acordo com o mandatário, a trégua total das hostilidades está prevista para começar por volta de 1h da manhã (de Brasília) e será iniciada oficialmente por Teerã e, após 12 horas, pelos israelenses. Ao final de 24 horas, o conflito, chamado por Trump como a "Guerra dos 12 Dias", será considerado encerrado.

"Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de "A Guerra de 12 Dias", escreveu o americano.

"Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá!", acrescentou.

Momentos antes do anúncio de Trump, o Irã emitiu um alerta de evacuação para a população de Ramat Gan, cidade próxima a Tel Aviv, em Israel. Já uma série de explosões foram ouvidas em Teerã.

Apesar dos comentários do presidente americano, as autoridades iranianas e israelenses ainda não se pronunciaram sobre o cessar-fogo comunicado pelo republicano. (com Ansa)