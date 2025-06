Irã dispara pelo menos 10 mísseis contra base dos EUA no Catar

Ação é represália por bombardeio a centrais nucleares

Publicado em 23/06/2025 às 16:30

Alterado em 23/06/2025 às 17:05

O Irã atacou militares dos Estados Unidos no Oriente Médio nesta segunda-feira (23), em represália pelo bombardeio americano às principais centrais nucleares do país persa, no último fim de semana.

Segundo o site Axios, que cita fontes israelenses, pelo menos 10 mísseis foram disparados contra a base de Al Udeid, nos arredores de Doha, no Catar.

Essa é maior instalação militar dos EUA na região e abriga mais de 10 mil soldados.

No entanto, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, as defesas antiaéreas do país "interceptaram" todos os mísseis lançados pelo Irã contra Al Udeid, e o ataque não deixou mortos nem feridos.

Já a agência de notícias semioficial iraniana Mehr disse que uma base americana na província de Al-Hasakah, na Síria, foi atingida por tiros de morteiro. Além disso, alarmes antiaéreos foram acionados nas bases dos EUA em Al Asad, no Iraque, e Al Salem, no Kuwait.

Doha condenou o bombardeio "com firmeza" e o definiu como uma "flagrante violação da soberania" do país árabe e do "direito internacional". "O Catar se reserva o direito de responder diretamente e de forma proporcional a essa clara agressão", salientou Al Ansari.

Imagens de satélite mostram que dezenas de aviões de guerra americanos foram removidos da base de Al Udeid ao longo dos últimos dias, como forma de precaução, e o local também havia sido evacuado previamente.

O Catar também já tinha fechado seu espaço aéreo para "garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes", tendo em vista os "acontecimentos na região". "As autoridades monitoram atentamente e constantemente a situação", garantiu o Ministério das Relações Exteriores do país árabe.

Segundo a CNN, o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, permanece em contato com autoridades do Irã desde que Washington atacou as bases nucleares do país persa no último final de semana. (com Ansa)