Mundo aguarda resposta iraniana após EUA atingirem instalações nucleares

...

Publicado em 22/06/2025 às 19:56

Alterado em 22/06/2025 às 21:20

O mundo se preparou neste domingo (22) para a resposta do Irã depois que os Estados Unidos atacaram importantes instalações nucleares iranianas, juntando-se a Israel na maior ação militar ocidental contra a República Islâmica desde a revolução de 1979.



O Irã prometeu se defender um dia depois que os EUA lançaram bombas destruidoras de bunkers de 30.000 libras na montanha acima da usina nuclear iraniana de Fordow, enquanto líderes americanos pediram a Teerã que se retirasse e bolsões de manifestantes antiguerra surgiram em cidades dos EUA.

Em um post na plataforma Truth Social neste domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, abordou a questão da mudança de regime no Irã. "Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas se o atual regime iraniano é incapaz de tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!", escreveu ele.



Irã e Israel continuaram a trocar saraivadas de ataques com mísseis. Um porta-voz militar israelense disse que caças israelenses atingiram alvos militares no oeste do Irã. Mais cedo, o Irã disparou mísseis que feriram dezenas de pessoas e destruíram prédios em Tel Aviv.



O Departamento de Segurança Interna dos EUA alertou sobre um "ambiente de ameaça elevada" na América, citando a possibilidade de ataques cibernéticos ou violência direcionada. A aplicação da lei nas principais cidades dos EUA intensificou as patrulhas e implantou recursos adicionais em locais religiosos, culturais e diplomáticos.

Uma organização que monitora os riscos de segurança de voo alertou que os ataques dos EUA podem levar a ameaças contra operadores americanos na região e alguns voos foram cancelados neste domingo e nessa segunda-feira.



Teerã até agora não cumpriu suas ameaças de retaliação contra os Estados Unidos - seja visando bases americanas ou tentando sufocar o fornecimento global de petróleo - mas isso pode não se sustentar.

Falando em Istambul, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que seu país consideraria todas as respostas possíveis. Não haveria retorno à diplomacia até que ela retaliasse, disse ele.

"Os EUA mostraram que não têm respeito pelo direito internacional. Eles só entendem a linguagem da ameaça e da força", disse ele.



Trump, em um discurso televisionado, chamou os ataques de "um sucesso militar espetacular" e se gabou de que as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram "completa e totalmente destruídas".

Mas seus próprios funcionários deram avaliações mais sutis. Com exceção de fotografias de satélite que parecem mostrar crateras na montanha acima da usina subterrânea do Irã em Fordow, não houve contabilidade pública dos danos.



A agência nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica, disse que nenhum aumento nos níveis de radiação fora do local foi relatado após os ataques dos EUA. Rafael Grossi, diretor-geral da agência, disse à CNN que ainda não era possível avaliar os danos causados no subsolo.



Uma fonte iraniana sênior disse à Reuters que a maior parte do urânio altamente enriquecido em Fordow havia sido transferida para outro lugar antes do ataque. A Reuters não pôde corroborar imediatamente a alegação.



Trump, que oscilou entre se oferecer para encerrar a guerra com diplomacia ou se juntar a ela antes de finalmente seguir em frente com a maior aposta de política externa de sua carreira, pediu ao Irã que renuncie a qualquer retaliação. Ele disse que o governo "deve agora fazer a paz" ou "ataques futuros seriam muito maiores e muito mais fáceis".



O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que Washington não está em guerra com o Irã, mas com seu programa nuclear, acrescentando que isso havia sido adiado por muito tempo devido à intervenção dos EUA.



Em um passo em direção ao que é amplamente visto como a ameaça mais eficaz do Irã para prejudicar o Ocidente, seu parlamento aprovou uma medida para fechar o Estreito de Ormuz. Quase um quarto dos embarques globais de petróleo passam pelas águas estreitas que o Irã compartilha com Omã e os Emirados Árabes Unidos.



A Press TV do Irã disse que o fechamento do estreito exigiria a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional, um órgão liderado por um nomeado do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.



A tentativa de sufocar o petróleo do Golfo fechando o estreito poderia fazer os preços globais do petróleo dispararem, inviabilizar a economia mundial e convidar a conflito com a enorme Quinta Frota da Marinha dos EUA, baseada no Golfo e encarregada de manter o estreito aberto.

O petróleo provavelmente subirá entre US$ 3 e US$ 5 por barril quando as negociações forem retomadas na noite deste domingo, depois que os EUA atacaram o Irã no fim de semana, disseram analistas de mercado, com ganhos esperados para acelerar apenas se o Irã retaliar duramente e causar uma grande interrupção no fornecimento de petróleo.



Especialistas em segurança há muito alertam que um Irã enfraquecido também pode encontrar outras maneiras não convencionais de contra-atacar, como atentados ou ataques cibernéticos.



O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse ao programa "Face the Nation", da CBS, que não havia outras operações militares planejadas contra o Irã "a menos que eles brincassem".



O Conselho de Segurança da ONU se reuniu neste domingo para discutir os ataques dos EUA, enquanto Rússia, China e Paquistão propuseram que o órgão de 15 membros adotasse uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato e incondicional no Oriente Médio.



O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse ao Conselho de Segurança que os bombardeios dos EUA no Irã marcaram uma virada perigosa na região e pediu a suspensão dos combates e o retorno às negociações sobre o programa nuclear iraniano.



OBJETIVOS DE GUERRA DIVERGENTES

Autoridades israelenses, que começaram as hostilidades com um ataque surpresa ao Irã em 13 de junho, têm falado cada vez mais de sua ambição de derrubar o establishment clerical xiita radical que governa o Irã desde 1979.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse a repórteres israelenses que Israel está muito perto de cumprir seus objetivos de remover as ameaças de mísseis balísticos e o programa nuclear no Irã.

Autoridades dos EUA, muitas das quais testemunharam o colapso da popularidade do presidente republicano George W. Bush após sua desastrosa intervenção no Iraque em 2003, enfatizaram que não estavam trabalhando para derrubar o governo do Irã.



"Esta missão não foi e não foi sobre mudança de regime", disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a repórteres no Pentágono, chamando a missão de "uma operação de precisão" visando o programa nuclear do Irã.



Ativistas antiguerra organizaram manifestações neste domingo em Nova York, Washington e outras cidades dos EUA, com cartazes com mensagens como "tirem as mãos do Irã".



Enquanto isso, iranianos contatados pela Reuters descreveram seu medo com a perspectiva de um conflito ampliado envolvendo os EUA.



"Nosso futuro é sombrio. Não temos para onde ir - é como viver em um filme de terror", disse Bita, 36, um professor da cidade central de Kashan, antes de a linha telefônica ser cortada.



Grande parte de Teerã, capital de 10 milhões de habitantes, foi esvaziada, com moradores fugindo para o campo para escapar do bombardeio israelense.



As autoridades iranianas dizem que mais de 400 pessoas foram mortas desde o início dos ataques de Israel, a maioria civis. O bombardeio de Israel atingiu grande parte da liderança militar do Irã com ataques direcionados a bases e prédios residenciais onde figuras importantes dormiam.



O Irã tem lançado mísseis contra Israel, matando pelo menos 24 pessoas nos últimos nove dias.



Sirenes de ataque aéreo soaram na maior parte de Israel neste domingo, enviando milhões de pessoas para salas seguras.



Em Tel Aviv, Aviad Chernovsky, 40, saiu de um abrigo antiaéreo para descobrir que sua casa havia sido destruída em um ataque direto. "Não é fácil viver agora em Israel, mas somos muito fortes. Sabemos que vamos vencer", disse ele.