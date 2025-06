Conselho de Segurança da ONU convoca reunião sobre Irã

País persa pediu medidas urgentes em resposta a ataque dos EUA

Publicado em 22/06/2025 às 13:25

Alterado em 22/06/2025 às 14:56

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) convocou uma reunião de emergência sobre o Irã para este domingo (22), após os Estados Unidos bombardearem três instalações nucleares no país persa.

O encontro, a pedido de Teerã, ocorrerá em Nova York, às 16h (horário de Brasília), e será o terceiro desde o início do conflito entre Israel e Irã, no último dia 13 de junho.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores de Irã apela ao Conselho de Segurança da ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a "adotarem medidas urgentes e decisivas em resposta a esta terrível violação do direito internacional".

"O silêncio diante de uma agressão tão flagrante mergulharia o mundo em um nível sem precedentes de perigo e caos", acrescenta.

O governo iraniano destacou que, "como membro fundador das Nações Unidas, a República Islâmica do Irã apela à ONU e aos seus Estados-membros responsáveis para que assumam suas responsabilidades diante dos flagrantes atos unilaterais ilegítimos dos Estados Unidos contra o Irã"

Por fim, Teerã disse que, embora os Estados Unidos tenham direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, "o mundo não deve esquecer que foram os EUA, em meio a um processo diplomático, que traíram a diplomacia ao apoiar o regime genocida israelense para impor uma guerra de agressão à nação iraniana”.

“Agora, para coroar os atos ilícitos e criminosos desse regime, os próprios Estados Unidos lançaram uma guerra perigosa contra a República Islâmica do Irã", reforça a nota.

O Ministério iraniano destacou ainda que “agora ficou abundantemente claro para todos que o mesmo regime que goza de uma posição permanente no Conselho de Segurança não está vinculado a nenhum princípio ou moralidade e não se deterá diante de nenhuma ilegalidade ou crime para servir aos objetivos de um regime genocida e ocupante".

Ontem (21), o presidente Donald Trump anunciou a conclusão com sucesso de bombardeios contra as três principais usinas do programa nuclear do Irã: Natanz, Fordow, que fica dentro de uma montanha, e Isfahan.

O ataque foi deflagrado após vários dias de rumores sobre uma eventual entrada americana na guerra contra o regime dos aiatolás declarada por Israel.

Segundo o Ministério da Saúde do país persa, os bombardeios dos Estados Unidos causaram vários feridos, mas nenhum apresentou sinais de "contaminação radioativa".

"Nenhum dos feridos transferidos para centros médicos após os ataques americanos apresentou sinais de contaminação radioativa", escreveu o porta-voz da pasta, Hossein Kermanpour, no X, sem especificar o número de pessoas hospitalizadas.

Paralelamente, em entrevista à CBS, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, garantiu que o Irã não "desafiará" Trump e que "não há operações militares contra o Irã planejadas neste momento".

Além disso, especificou que o governo norte-americano está pronto para conversar com Teerã e "a oferta ainda é válida". (com Ansa)