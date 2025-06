Ataques ao Irã marcam a maior e mais arriscada aposta de Trump em política externa

Publicado em 22/06/2025 às 11:27

Por Matt Spetalnick, da Reuters - Com sua decisão sem precedentes de bombardear instalações nucleares do Irã, juntando-se diretamente ao ataque aéreo de Israel ao seu arqui-inimigo regional, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez algo que há muito tempo jurou evitar: intervir militarmente em uma grande guerra estrangeira.



O dramático ataque dos EUA, incluindo o ataque à instalação nuclear mais fortemente fortificada do Irã, localizada no subsolo, marca a maior aposta de política externa das duas presidências de Trump, repleta de riscos e incógnitas.

Trump, que insistiu neste sábado que o Irã deve agora fazer a paz ou enfrentar novos ataques, pode provocar Teerã a retaliar fechando o Estreito de Ormuz, a artéria petrolífera mais importante do mundo, atacando bases militares dos EUA e aliados no Oriente Médio, intensificando seu bombardeio de mísseis contra Israel e ativando grupos de apoio contra os interesses americanos e israelenses em todo o mundo, dizem analistas.



Tais movimentos podem se transformar em um conflito mais amplo e prolongado do que Trump havia previsto, evocando ecos das "guerras eternas" que os Estados Unidos lutaram no Iraque e no Afeganistão, que ele ridicularizou como "estúpidas" e prometeu nunca se envolver.

“Os iranianos estão seriamente enfraquecidos e degradados em suas capacidades militares”, disse Aaron David Miller, ex-negociador no Oriente Médio para governos democratas e republicanos. “Mas eles têm todos os tipos de maneiras assimétricas de responder... Isso não vai acabar rápido.”



Antes do atentado que ele anunciou no sábado à noite, Trump oscilou entre ameaças de ação militar e apelos por novas negociações para persuadir o Irã a chegar a um acordo para desmantelar seu programa nuclear.



Um alto funcionário da Casa Branca disse que, quando Trump se convenceu de que Teerã não tinha interesse em chegar a um acordo nuclear, ele decidiu que os ataques eram "a coisa certa a fazer".



Trump deu sinal verde depois de ter certeza de uma "alta probabilidade de sucesso", disse a autoridade — uma determinação tomada depois de mais de uma semana de ataques aéreos israelenses às instalações nucleares e militares do Irã, que abriu caminho para os EUA darem o golpe potencialmente decisivo.

A AMEAÇA NUCLEAR PERMANECE

Trump elogiou o "grande sucesso" dos ataques, que, segundo ele, incluíram o uso de enormes "bombas destruidoras de bunkers" no local principal em Fordow. Mas alguns especialistas sugeriram que, embora o programa nuclear iraniano possa ter sido atrasado por muitos anos, a ameaça pode estar longe de acabar.

O Irã nega estar buscando uma arma nuclear, dizendo que seu programa tem fins puramente pacíficos.



"A longo prazo, a ação militar provavelmente levará o Irã a determinar que as armas nucleares são necessárias para a dissuasão e que Washington não está interessado em diplomacia", disse em um comunicado a Associação de Controle de Armas, uma organização apartidária sediada nos EUA que defende a legislação de controle de armas.



“Ataques militares por si só não podem destruir o vasto conhecimento nuclear do Irã. Os ataques prejudicarão o programa iraniano, mas ao custo de fortalecer a determinação de Teerã de reconstituir suas sensíveis atividades nucleares”, afirmou o grupo.

Eric Lob, professor assistente do Departamento de Política e Relações Internacionais da Universidade Internacional da Flórida, disse que o próximo passo do Irã continua sendo uma questão em aberto e sugeriu que entre suas formas de retaliação poderia atingir "alvos fáceis" dos EUA e de Israel dentro e fora da região.



Mas ele também disse que havia uma possibilidade de o Irã retornar à mesa de negociações — "embora o fizesse em uma posição ainda mais fraca" — ou buscar uma saída diplomática.

No entanto, imediatamente após os ataques dos EUA, o Irã mostrou pouca disposição para fazer concessões.



A Organização de Energia Atômica do Irã disse que não permitiria que o desenvolvimento de sua "indústria nacional" fosse interrompido, e um comentarista da televisão estatal iraniana disse que todos os cidadãos americanos ou militares na região agora seriam alvos legítimos.



No início do domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Irã emitiu uma declaração alertando que Teerã "considera seu direito resistir com todas as suas forças à agressão militar dos EUA".



Karim Sadjadpour, analista do Carnegie Endowment for International Peace, publicou no X: “Trump indicou que agora é a hora da paz. Não está claro e é improvável que os iranianos vejam a situação da mesma forma. É mais provável que isso abra um novo capítulo na guerra de 46 anos entre EUA e Irã do que a conclua.”



'MUDANÇA DE REGIME'



Alguns analistas sugeriram que Trump, cujo governo já havia negado qualquer intenção de destituir a liderança iraniana, poderia ser levado a buscar uma "mudança de regime" se Teerã realizasse grandes represálias ou tomasse medidas para construir uma arma nuclear. Isso, por sua vez, traria riscos adicionais.



“Cuidado com a expansão da missão, visando campanhas de mudança de regime e democratização”, disse Laura Blumenfeld, analista de Oriente Médio na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins, em Washington. “Você encontrará os ossos de muitas missões morais fracassadas dos EUA enterrados nas areias do Oriente Médio.”



Jonathan Panikoff, ex-oficial adjunto de inteligência dos EUA para o Oriente Médio, disse que a liderança do Irã rapidamente se envolveria em "ataques desproporcionais" se sentisse que sua sobrevivência estava em perigo.



Mas Teerã também terá que estar ciente das consequências, disse ele. Embora ações como o fechamento do Estreito de Ormuz representem problemas para Trump, com os consequentes preços mais altos do petróleo e o potencial impacto inflacionário nos EUA, também prejudicariam a China, um dos poucos aliados poderosos do Irã.



Ao mesmo tempo, Trump já está enfrentando forte resistência dos democratas do Congresso contra o ataque ao Irã e também terá que lidar com a oposição da ala antiintervencionista de sua base republicana MAGA.



Trump, que não enfrentou nenhuma grande crise internacional em seu primeiro mandato, agora está envolvido em uma apenas seis meses após seu segundo mandato.



Mesmo que ele espere que o envolvimento militar dos EUA possa ser limitado em tempo e escopo, a história de tais conflitos muitas vezes traz consequências não intencionais para os presidentes americanos.



O slogan de Trump de "paz pela força" certamente será testado como nunca antes, especialmente com a abertura de uma nova frente militar após não cumprir suas promessas de campanha de acabar rapidamente com as guerras na Ucrânia e em Gaza.



"Trump está de volta ao ramo da guerra", disse Richard Gowan, diretor da ONU no International Crisis Group. "Não tenho certeza se alguém em Moscou, Teerã ou Pequim alguma vez acreditou em seu discurso de que ele é um pacificador. Sempre pareceu mais uma frase de campanha do que uma estratégia."