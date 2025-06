O presidente norte-americano diz que Fordow, joia da coroa iraniana, 'se foi'

Publicado em 21/06/2025 às 22:32

Alterado em 21/06/2025 às 23:12

Forças dos Estados Unidos atacaram três instalações nucleares iranianas em um "ataque muito bem-sucedido", disse o presidente Donald Trump neste sábado (21), acrescentando que a joia da coroa do programa nuclear de Teerã, Fordow, se foi.



Após dias de deliberação, a decisão de Trump de se juntar à campanha militar de Israel contra seu principal rival, o Irã, representa uma grande escalada do conflito.

"Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", disse Trump em um post em sua rede social, Truth, e parabenizou "nossos grandes guerreiros americanos".



Ele deveria fazer um discurso televisionado no Salão Oval às 22h (horário local).



A CBS News informou que os EUA entraram em contato com o Irã diplomaticamente para dizer que os ataques são todos os planos dos EUA e que os esforços de mudança de regime não estão planejados.



Trump disse que as forças dos EUA atacaram as três principais instalações nucleares do Irã: Natanz, Esfahan e Fordow. Ele disse à Fox News que seis bombas destruidoras de bunkers foram lançadas em Fordow, enquanto 30 mísseis Tomahawk foram disparados contra outras instalações nucleares.



Bombardeiros B-2 dos EUA estavam envolvidos nos ataques, disse uma autoridade dos EUA à Reuters, falando sob condição de anonimato.



"Uma carga completa de BOMBS foi lançada no local principal, Fordow", postou Trump. "Fordow se foi." 'O IRÃ DEVE AGORA CONCORDAR EM ACABAR COM ESTA GUERRA', escreveu.



A Reuters havia relatado mais cedo neste sábado o movimento dos bombardeiros B-2, que podem ser equipados para transportar bombas maciças que especialistas dizem que seriam necessárias para atacar Fordow, que está enterrada em uma montanha.



Uma autoridade iraniana, citada pela agência de notícias Tasnim, confirmou que parte do local de Fordow foi atacada por "ataques aéreos inimigos".

A emissora pública israelense Kan citou uma autoridade israelense dizendo que o país estava "em total coordenação" com Washington no ataque dos EUA.



Um funcionário da Casa Branca disse que Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após os ataques.



Os ataques ocorreram enquanto Israel e Irã estão envolvidos em mais de uma semana de combates aéreos que resultaram em mortes e ferimentos em ambos os países.



Israel lançou os ataques contra o Irã dizendo que queria remover qualquer chance de Teerã desenvolver armas nucleares. O Irã diz que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

Os esforços diplomáticos das nações ocidentais para interromper as hostilidades não tiveram sucesso.



Nos últimos dias, legisladores democratas e alguns republicanos argumentaram que Trump deve receber permissão do Congresso dos EUA antes de comprometer os militares dos EUA em qualquer combate contra o Irã.



Autoridades militares israelenses disseram mais cedo neste sábado que completaram outra série de ataques no sudoeste do Irã, tendo como alvo dezenas de alvos militares.



Israel lançou ataques em 13 de junho, dizendo que o Irã estava prestes a desenvolver armas nucleares. Presume-se que Israel possua armas nucleares, o que não confirma nem nega.



Pelo menos 430 pessoas foram mortas e 3.500 ficaram feridas no Irã desde que Israel começou seus ataques, disse a estatal iraniana Nour News, citando o Ministério da Saúde.



Em Israel, 24 civis foram mortos por ataques de mísseis iranianos, de acordo com autoridades locais, no pior conflito entre os inimigos de longa data. Mais de 450 mísseis iranianos foram disparados contra Israel, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelense.



Autoridades israelenses disseram que 1.272 pessoas ficaram feridas desde o início das hostilidades, com 14 em estado grave.