Israel diz que matou comandante veterano do Irã enquanto ambos os lados atacam

...

Publicado em 21/06/2025 às 07:36

Alterado em 21/06/2025 às 07:36

Israel informou, neste sábado, que matou um comandante iraniano veterano em meio a ataques entre os países, um dia depois de Teerã dizer que não negociará sobre seu programa nuclear enquanto estiver sob ameaça e a Europa tentar manter vivas as negociações de paz.



Saeed Izadi, que liderou o Corpo Palestino da Força Quds, o braço estrangeiro da Guarda Revolucionária Iraniana, teria sido morto em um ataque a um apartamento na cidade iraniana de Qom, disse o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

Chamando o assassinato de "grande conquista para a inteligência israelense e a Força Aérea", Katz disse em um comunicado que Izadi financiou e armou o grupo militante palestino Hamas antes de seu ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.



A Guarda Revolucionária informou que cinco de seus membros foram mortos em ataques em Khorramabad, de acordo com relatos da mídia iraniana que não mencionaram Izadi, que estava nas listas de sanções dos EUA e da Grã-Bretanha.



A mídia iraniana havia dito mais cedo neste sábado que Israel havia atacado um prédio em Qom, com relatos iniciais de um jovem de 16 anos morto e duas pessoas feridas.

A agência de notícias iraniana Fars informou que Israel tinha como alvo a instalação nuclear de Isfahan, uma das maiores do país, mas não houve vazamento de materiais perigosos.



Os militares israelenses disseram que fizeram uma onda de ataques contra locais de armazenamento e infraestrutura de lançamento de mísseis no Irã.



Ali Shamkhani, um aliado próximo do líder supremo do Irã, disse que sobreviveu a um ataque israelense. "Era meu destino ficar com um corpo ferido, então fico para continuar a ser a razão da hostilidade do inimigo", disse ele em uma mensagem divulgada pela mídia estatal.



No início do sábado, os militares israelenses alertaram sobre uma barragem de mísseis vinda do Irã, provocando sirenes de ataque aéreo em partes do centro de Israel, incluindo Tel Aviv, bem como na Cisjordânia ocupada por Israel.



As interceptações eram visíveis no céu de Tel Aviv, com explosões ecoando pela área metropolitana enquanto os sistemas de defesa aérea de Israel respondiam. Não houve relatos de vítimas.

PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ

Israel começou a atacar o Irã em 13 de junho, dizendo que seu inimigo de longa data estava prestes a desenvolver armas nucleares. O Irã, que diz que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos, retaliou com ataques com mísseis e drones contra Israel.



Presume-se que Israel possua armas nucleares. Não confirma nem nega isso.



Seus ataques aéreos mataram 639 pessoas no Irã, de acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, uma organização com sede nos EUA que rastreia o Irã. Os mortos incluem o alto escalão militar e cientistas nucleares.



O ministro da Saúde do Irã, Mohammadreza Zafarqandi, disse neste sábado que Israel atacou três hospitais durante o conflito, matando dois profissionais de saúde e uma criança, e atacou seis ambulâncias, de acordo com a Fars.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Um míssil iraniano atingiu um hospital na cidade de Beersheba, no sul de Israel, na quinta-feira.



A agência de notícias Nournews do Irã nomeou neste sábado 15 oficiais de defesa aérea e soldados que disse terem sido mortos no conflito com Israel.



Em Israel, 24 civis foram mortos em ataques com mísseis iranianos, de acordo com autoridades israelenses.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa sexta-feira que achava que o Irã seria capaz de ter uma arma nuclear "em questão de semanas, ou certamente em questão de meses". Ele disse a repórteres no aeroporto de Morristown, Nova Jersey: "Não podemos deixar isso acontecer".



Ele disse que seu diretor de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, estava errado ao sugerir que não havia evidências de que o Irã esteja construindo uma arma nuclear.

POUCO PROGRESSO EM GENEBRA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que não há espaço para negociações com os EUA "até que a agressão israelense pare". Mas ele chegou a Genebra nessa sexta-feira para conversas com ministros das Relações Exteriores europeus, nas quais a Europa espera estabelecer um caminho de volta à diplomacia.



Trump reiterou que levaria até duas semanas para decidir se os Estados Unidos deveriam entrar no conflito ao lado de Israel, tempo suficiente "para ver se as pessoas voltam ou não a si", disse ele.



Trump disse que é improvável que pressione Israel a reduzir seus ataques aéreos para permitir que as negociações continuem.



"Acho que é muito difícil fazer esse pedido agora. Se alguém está ganhando, é um pouco mais difícil de fazer do que se alguém está perdendo, mas estamos prontos, dispostos e capazes, e estamos conversando com o Irã, e veremos o que acontece", disse ele.



As negociações de Genebra produziram poucos sinais de progresso, e Trump disse duvidar que os negociadores consigam garantir um cessar-fogo.



"O Irã não quer falar com a Europa. Eles querem falar conosco. A Europa não será capaz de ajudar neste", disse Trump.



Centenas de cidadãos norte-americanos fugiram do Irã desde o início da guerra aérea, de acordo com um telegrama do Departamento de Estado dos EUA visto pela Reuters.



O enviado de Israel às Nações Unidas, Danny Danon, disse ao Conselho de Segurança nessa sexta-feira que seu país não interromperia seus ataques "até que a ameaça nuclear do Irã seja desmantelada". O enviado do Irã à ONU, Amir Saeid Iravani, pediu ação do Conselho de Segurança e disse que Teerã estava alarmado com relatos de que os EUA poderiam entrar na guerra.



A Rússia e a China exigiram uma desescalada imediata.



Uma autoridade iraniana disse à Reuters que o Irã está pronto para discutir as limitações ao enriquecimento de urânio, mas que rejeitará qualquer proposta que o impeça de enriquecer urânio completamente, "especialmente agora sob os ataques de Israel".