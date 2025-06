Justiça manda Cristina Kirchner usar tornozeleira eletrônica

Ex-presidente poderá aparecer em varanda de seu apartamento

A ex-presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por corrupção, deverá colocar uma tornozeleira eletrônica, estabeleceu o juiz Jorge Gorini, que também permitiu que ela apareça na varanda de seu apartamento no centro de Buenos Aires.

A respeito do uso do espaço privado, sob o qual acumulam apoiadores da ex-chefe de Estado, o magistrado estabeleceu que Kirchner deverá ter "julgamento, prudência e bom senso suficientes para discernir em que contexto o uso da varanda seria uma ação inofensiva e em qual poderia implicar em uma perturbação à tranquilidade e à convivência pacífica do bairro e de seus moradores".

A ex-presidente foi condenada a seis anos de detenção por administração fraudulenta e danos ao Estado no âmbito do caso Vialidad, ligado a contratos rodoviários na Patagônia. (com Ansa)