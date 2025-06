Rússia adverte sobre intervenção militar dos EUA no Irã

'Medida desestabilizaria região de forma radical', informa comunicado de Moscou

Publicado em 18/06/2025 às 12:17

Alterado em 19/06/2025 às 10:46

A Rússia se posicionou contra uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na guerra de Israel contra o Irã.

Segundo declaração do vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, tal medida desestabilizaria toda a região.

"Advertimos Washington contra tais opções, mesmo a nível de especulação. Isso seria uma medida que desestabilizaria radicalmente toda a situação [local]", declarou Ryabkov à agência russa Interfax, reforçando que Moscou continua a manter contato tanto com Israel quanto com o Irã.

Já o chefe do Serviço de Inteligência russo no exterior, Sergei Naryshkin, acrescentou que o país também segue em contato "com as agências de inteligência iranianas e israelenses".

Nos últimos dias, a Rússia se ofereceu para mediar a crise no Oriente Médio, além de pedir uma trégua imediata na região. (com Ansa)