Israel ataca instalações nucleares iranianas, míssil danifica hospital israelense

Israel atingiu uma importante instalação nuclear iraniana nesta quinta-feira (19) e mísseis iranianos atingiram um hospital israelense, enquanto o presidente Donald Trump mantinha o mundo adivinhando se os Estados Unidos se juntariam a Israel em ataques aéreos que buscam destruir as instalações nucleares de Teerã.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que prometeu continuar com o maior ataque de Israel ao Irã até que o programa nuclear de seu arqui-inimigo seja destruído, disse que os "tiranos" de Teerã pagarão o "preço total".

Seu ministro da Defesa, Israel Katz, disse que os militares foram instruídos a intensificar os ataques a alvos estratégicos em Teerã, a fim de eliminar a ameaça a Israel e desestabilizar o "regime dos aiatolás".



Netanyahu disse que os ataques militares de Israel podem resultar na derrubada dos líderes do Irã, e Israel fará o que for necessário para remover a "ameaça existencial" representada por Teerã.



Uma semana de ataques aéreos e de mísseis israelenses contra seu principal rival eliminou o alto escalão do comando militar do Irã, danificou suas capacidades nucleares e matou centenas de pessoas, enquanto os ataques retaliatórios iranianos mataram pelo menos duas dúzias de civis em Israel.

Os militares israelenses disseram que atacaram a instalação nuclear de Khondab, perto da cidade central de Arak, no centro do Irã, durante a noite, incluindo um reator de pesquisa de água pesada parcialmente construído. Os reatores de água pesada produzem plutônio, que, como o urânio enriquecido, pode ser usado para fazer o núcleo de uma bomba atômica.



A mídia iraniana relatou dois projéteis atingindo uma área perto da instalação. Não houve relatos de ameaças de radiação.



A agência nuclear da ONU, a AIEA, disse ter informações de que o reator de pesquisa de água pesada em construção havia sido atingido, mas não continha material radioativo. Não havia informações de que uma usina separada que produz água pesada havia sido atingida.



Os militares de Israel disseram que também atingiram um local na área de Natanz, que disse conter componentes e equipamentos especializados usados para promover o desenvolvimento de armas nucleares.

O Irã sempre negou planejar construir uma arma atômica e diz que seu programa nuclear é para fins pacíficos. Presume-se que Israel tenha um arsenal nuclear próprio, embora não confirme ou negue isso.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, criticou o chefe da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, e acusou a Agência Internacional de Energia Atômica de ser parceira de uma "guerra injusta de agressão" iniciada por Israel.



Em um post no X, Baghaei respondeu a uma entrevista à CNN na qual Grossi disse que não havia evidências de um esforço sistemático iraniano para desenvolver armas nucleares.



"É tarde demais, senhor Grossi", escreveu Baghaei, acrescentando que uma resolução da AIEA na semana passada declarando que o Irã violou suas obrigações sob o Tratado de Não-Proliferação Nuclear foi usada como pretexto para os ataques de Israel.

MÍSSEIS DANIFICAM HOSPITAL EM ISRAEL

Na manhã desta quinta-feira, vários mísseis iranianos atingiram áreas povoadas em Israel, incluindo um hospital na parte sul do país.



A Guarda Revolucionária do Irã informou que estava atacando o quartel-general militar e de inteligência israelense perto do centro médico de Soroka, na cidade de Beersheba, no sul do país.



O Ministério da Saúde de Israel disse que várias pessoas sofreram ferimentos leves e que houve danos limitados à sala de emergência do hospital e a outros prédios, o que não prejudicou a capacidade do hospital de operar.



O ataque ocorreu quatro dias depois que um ataque com míssil israelense danificou um hospital na província de Kermanshah, no oeste do Irã.



A semana de salvas de mísseis iranianos marca a primeira vez em décadas de guerra nas sombras e conflito por procuração que um número significativo de projéteis disparados do Irã penetrou nas defesas, matando israelenses em suas casas.



Rastros de mísseis e esforços de interceptação eram visíveis nos céus de Tel Aviv, com explosões ouvidas quando os projéteis foram interceptados.



Os serviços de emergência disseram que cinco pessoas ficaram gravemente feridas nos ataques e dezenas de outras feridas em três locais separados. As pessoas ainda estavam presas em um prédio em um bairro ao sul de Tel Aviv, acrescentaram.



Edifícios também foram amplamente danificados em Ramat Gan, um importante centro comercial que abriga torres altas, após um ataque direto a um prédio residencial no bairro a leste de Tel Aviv.



A explosão causou danos significativos a edifícios residenciais próximos e quebrou janelas em toda a área.



"É muito assustador", disse o morador Yaniv, 34, que mora perto do prédio que foi atingido. Ele disse que ouviu uma explosão ensurdecedora quando o míssil atingiu, sacudindo a torre de seu apartamento.



O pior conflito de todos os tempos entre as duas potências regionais levantou temores de que atrairá potências mundiais e desestabilizará ainda mais o Oriente Médio.



Os preços do petróleo subiram depois que Israel disse que atacou instalações nucleares iranianas durante a noite, enquanto os investidores lidam com temores de um conflito mais amplo que poderia interromper o fornecimento de petróleo.



Israel, que tem as forças armadas mais avançadas do Oriente Médio, tem lutado efetivamente em várias frentes desde que o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra em Gaza. O país atingiu os aliados regionais do Irã, o grupo militante palestino Hamas em Gaza e o Hezbollah do Líbano, com ferozes campanhas militares e assassinatos de seus principais líderes, e bombardeou os houthis do Iêmen.



Falando a repórteres do lado de fora da Casa Branca nessa quarta-feira, Trump se recusou a dizer se havia tomado alguma decisão sobre se se juntaria à campanha aérea de Israel.



"Eu posso fazer isso. Eu posso não fazer isso. Quero dizer, ninguém sabe o que vou fazer", disse ele.

Trump disse que a guerra pode terminar se o Irã concordar rapidamente com restrições acentuadas ao seu programa nuclear. Teerã disse que não negociará enquanto estiver sob ataque. As negociações nucleares entre Washington e Teerã, previstas para o último domingo, foram canceladas.



Em um esforço para reiniciar as negociações, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, França e Grã-Bretanha planejam realizar conversas nucleares com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, nessa sexta-feira (20) em Genebra, disse uma fonte diplomática alemã à Reuters.



Trump deixou de propor um fim diplomático rápido para a guerra para sugerir que os Estados Unidos poderiam se juntar a ela. Na terça-feira, ele refletiu nas redes sociais sobre matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e depois exigiu a rendição incondicional do Irã.