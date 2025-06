Ataques Israel-Irã continuam enquanto Trump adverte Teerã de que a paciência dos EUA 'está se esgotando'

...

Publicado em 18/06/2025 às 06:16

Alterado em 18/06/2025 às 06:21

Irã e Israel lançaram novos ataques com mísseis um contra o outro nesta quarta-feira (18), quando o conflito entre os dois inimigos de longa data entrou em seu sexto dia.

Os militares israelenses disseram que duas barragens de mísseis iranianos foram lançadas em direção a Israel nas primeiras duas horas da manhã deste dia.

Explosões foram ouvidas em Tel Aviv.

Israel disse aos moradores de uma área do sudoeste de Teerã que evacuassem para que sua força aérea pudesse atacar instalações militares iranianas.

Sites de notícias iranianos disseram que Israel estava atacando uma universidade ligada à Guarda Revolucionária do Irã no leste da capital.

Israel começou a enviar cidadãos retidos no exterior nesta quarta-feira, lançando uma operação de transporte aéreo em fases.

Donald Trump pediu a rendição incondicional de Teerã em um aviso em sua rede social, Truth Social, nessa terça-feira, acrescentando que a paciência dos EUA "está se esgotando".

Uma fonte familiarizada com as discussões internas disse que Trump e sua equipe estão considerando uma série de opções, incluindo se juntar a Israel em ataques contra instalações nucleares iranianas.

Um funcionário da Casa Branca disse que Trump falou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por telefone nessa terça-feira.

Os militares dos EUA estão enviando mais aviões de combate para o Oriente Médio, disseram autoridades nessa terça-feira.

O escritório do diretor de Inteligência Nacional dos EUA informou que o Irã está armado com o maior número de mísseis balísticos do Oriente Médio.

O Irã disse que seus mísseis balísticos são uma importante força de dissuasão e retaliação contra os EUA, Israel e outros alvos regionais em potencial.

O Irã responderá aos ataques israelenses "fortemente" e "sem restrições", disse seu embaixador na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, nesta quarta-feira.

"Não mostraremos nenhuma relutância em defender nosso povo, segurança e terra. Responderemos com seriedade e força, sem restrições", disse Ali Bahreini, embaixador da República Islâmica a repórteres.

Bahreini disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que os ataques israelenses representam um ato de "guerra contra a humanidade" e criticou os Estados por não condenarem os atos que, segundo ele, expõem as pessoas ao risco de vazamentos perigosos.

"O ataque deliberado às instalações nucleares do Irã não apenas constitui uma grave violação do direito internacional e da Carta da ONU, mas também corre o risco de expor todas as pessoas em nossa vizinhança a possíveis vazamentos perigosos. Este não é um ato de guerra contra nosso país, é uma guerra contra a humanidade", disse ele.

Ele criticou o fracasso dos Estados em condenar os ataques de Israel. "Não estamos ouvindo quase nada desses autoproclamados campeões dos direitos humanos", disse ele.

Os militares dos EUA estão enviando mais aviões de combate para o Oriente Médio e estendendo a implantação de outros aviões de guerra, reforçando as forças militares dos EUA na região, disseram três autoridades dos EUA.

Um dos funcionários disse que as implantações incluem caças F-16, F-22 e F-35.

Dois dos funcionários enfatizaram a natureza defensiva da implantação de aviões de combate, que foram usados para abater drones e projéteis.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Reuters foi a primeira a relatar na segunda-feira o movimento de um grande número de aviões-tanque para a Europa, bem como o envio de um porta-aviões para o Oriente Médio.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, descreveu as implantações como de natureza defensiva, já que Washington procura proteger as forças no Oriente Médio de possíveis represálias do Irã e das forças alinhadas ao Irã na região.

A embaixada dos EUA em Jerusalém ficará fechada até sexta-feira (20) devido à situação de segurança na região e para cumprir as orientações israelenses, disse o Departamento de Estado dos EUA.