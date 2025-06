Presidente da China se diz preocupado com ações de Israel

Xi Jinping avaliou que o conflito armado 'não é a solução"

17/06/2025

Alterado em 17/06/2025 às 14:39

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira (17) que está "profundamente preocupado" com as ações militares de Israel contra o Irã no Oriente Médio.

Em uma reunião com seu homólogo uzbeque, Shavkat Mirziyoyev, em Astana, o líder do gigante asiático alertou que os recentes ataques israelenses "causaram um aumento repentino das tensões" na região e expressou "oposição a qualquer ato que viole a soberania, a segurança e a integridade territorial de outros países".

"O conflito militar não é uma solução para o problema e a escalada da situação regional não é do interesse comum da comunidade internacional. Todas as partes devem promover uma desescalada o mais rápido possível", alertou o presidente chinês em entrevista à CCTV.

O Kremlin, através do seu assessor de política externa, Yuri Ushakov, anunciou hoje que Vladimir Putin, mandatário russo, e Xi planejam uma conversa telefônica nos "próximos dias". Nela, os líderes deverão discutir os "problemas da situação atual no Oriente Médio".

A ONG Ativistas de Direitos Humanos no Irã (Hrana) informou que mais de 450 pessoas já morreram no Irã desde o início dos ataques israelenses contra o país. Já as ofensivas de Teerã mataram ao menos 24 em Israel. (com Ansa)