Israel e Irã trocam mais ataques; Rússia informa que Israel não quer esforços de mediação

Publicado em 17/06/2025 às 06:02

Alterado em 17/06/2025 às 08:20

O Kremlin informou nesta terça-feira (17) que Israel não quer esforços de mediação sobre seu conflito com o Irã, por enquanto, em meio ao que disse ser uma "escalada galopante".

Acrescentou que a Rússia está dando a seus cidadãos a chance de evacuar do Irã via Azerbaijão.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu a ambos os lados que exerçam moderação, e disse que o nível de incerteza em torno do que está acontecendo é absoluto.

Peskov disse que a oferta da Rússia de mediar, se necessário, ainda está de pé, mas que vê que Israel não está interessado em buscar uma solução pacífica por enquanto.

Jordânia: ataques de Israel ao Irã são uma 'ameaça para as pessoas em todos os lugares'

Os ataques de Israel ao Irã ampliaram seus conflitos na região a um nível que representa uma ameaça global, disse o rei Abdullah da Jordânia.

"Com a expansão de Israel de sua ofensiva para incluir o Irã, não há como dizer onde as fronteiras deste campo de batalha terminarão", disse o monarca jordaniano em um discurso no Parlamento Europeu.

"E isso é uma ameaça para as pessoas em todos os lugares. Em última análise, este conflito deve acabar", acrescentou.

Círculo íntimo de Khamenei foi esvaziado por Israel

Khamenei é uma figura cada vez mais solitária.

Ele viu seus principais assessores militares e de segurança serem mortos por ataques aéreos israelenses, deixando grandes buracos em seu círculo íntimo e aumentando o risco de erros estratégicos, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com seu processo de tomada de decisão.

Uma dessas fontes descreveu o risco de erro de cálculo em questões de defesa e estabilidade interna como "extremamente perigoso" para o Irã.

Os mortos desde sexta-feira incluem os principais conselheiros de Khamenei da Guarda Revolucionária, a força militar de elite do Irã: o comandante geral da Guarda, Hossein Salami, seu chefe aeroespacial, Amir Ali Hajizadeh, que chefiou o programa de mísseis balísticos do Irã, e o espião Mohammad Kazemi.

Esses homens faziam parte do círculo íntimo do líder supremo de cerca de 15 a 20 conselheiros, de acordo com as fontes, que incluíam três pessoas que participam ou participaram de reuniões com o líder sobre questões importantes e duas próximas a funcionários que participam regularmente.

Khamenei toma a decisão final sobre assuntos importantes, embora valorize conselhos, ouça atentamente diversos pontos de vista e muitas vezes busque informações adicionais de seus conselheiros, de acordo com uma fonte que participa de reuniões.