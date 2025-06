Médicos Sem Fronteiras acusam UE de hipocrisia e inação em relação à situação em Gaza

...

Publicado em 16/06/2025 às 12:44

Alterado em 16/06/2025 às 13:32

Membros do grupo humanitário internacional Médicos Sem Fronteiras seguram cartazes durante um protesto pedindo o fim da guerra em Gaza e um cessar-fogo imediato, na Praça dos Mártires, no centro de Beirute, Líbano Foto: AP Photo / Bilal Hussein

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras afirmou nesta segunda-feira (16) que a hipocrisia e a inação da União Europeia (UE) levaram à continuação do assassinato em massa de palestinos na Faixa de Gaza.

"A hipocrisia e a inação da União Europeia e de seus Estados-membros permitiram que Israel continuasse livremente o massacre de palestinos em Gaza com total impunidade", afirmou a organização em um comunicado.



Na opinião da organização, as autoridades dos Estados-membros da UE têm "meios políticos, econômicos e diplomáticos para exercer pressão real sobre Israel" e forçá-lo a interromper o ataque e abrir as passagens de fronteira do enclave à ajuda humanitária sem impedimentos, mas Bruxelas continua ignorando esses meios. Além disso, alguns Estados-membros da UE continuam fornecendo armas a Israel "usadas para matar, mutilar e queimar pessoas", o que evidencia sua hipocrisia, acrescentou o comunicado.



Israel retomou os ataques à Faixa de Gaza em 18 de março, citando a recusa do Hamas em aceitar o plano dos EUA de libertar os reféns e estender o cessar-fogo, que expirou em 1º de março. De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde de Gaza, desde 7 de outubro de 2023, mais de 55.000 palestinos morreram e mais de 128.000 ficaram feridos.