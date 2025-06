Líderes ocidentais alinham posições sobre Irã-Israel antes de G7

Encontro no Canadá reuniu Meloni, Carney, Starmer, Macron e Merz

Meloni, da Itália, chega a Kananaskis, no Canadá, para cúpula do G7 Foto: Ansa

Os premiês da Itália, Giorgia Meloni, do Canadá, Mark Carney, e do Reino Unido, Keir Starmer, se reuniram com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, à margem da cúpula do G7 na cidade canadense de Kananaskis, como parte dos esforços para encontrar uma posição coordenada a respeito da guerra entre Irã e Israel.

O encontro informal ocorreu na noite do último domingo (15) e serviu como ocasião para um primeiro debate antes da abertura oficial da reunião do grupo das sete potências, nesta segunda-feira (16).

O objetivo é alinhar as posições entre os países europeus e o Canadá antes de uma coordenação mais ampla com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ainda no domingo, Meloni teve reuniões bilaterais separadas com Merz e Starmer, também com a guerra no Oriente Médio na pauta, bem como o conflito entre Rússia e Ucrânia e os esforços para aumentar a segurança da Europa no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Até o momento, os países europeus têm defendido o diálogo para resolver a guerra entre Irã e Israel, mas, ao mesmo tempo, ressaltado o direito do país judeu de se defender contra uma suposta ameaça nuclear. (com Ansa)