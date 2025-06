Justiça da Espanha condena 4 torcedores por 'boneco enforcado' de Vini Jr.

Ultras penduraram 'manequim do jogador' em ponte em Madri

Publicado em 16/06/2025 às 11:26

Alterado em 16/06/2025 às 12:27

A Justiça espanhola condenou quatro torcedores a prisão por crimes de ódio e ameaças contra o jogador brasileiro Vinicius Júnior, após a exibição de um "boneco enforcado" como o nome do atacante do Real Madrid, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (16) pela LaLiga em suas redes sociais.

Os quatro réus foram acusados de terem pendurado um manequim com a camisa do craque da seleção brasileira em uma ponte perto de Valdebebas, em 23 de janeiro de 2023, acompanhado de uma faixa com os dizeres: "Madri odeia o Real", poucas horas antes do clássico da Copa do Rei entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

A sentença, acordada pelos acusados, marca um precedente importante na luta contra o racismo e os atos de violência no futebol espanhol.

Um dos réus foi condenado a 22 meses de prisão, dos quais 15 meses por crime de ódio (nos termos do artigo 510 do Código Penal Espanhol) e outros sete meses por ameaças, por ter divulgado as imagens do ato de violência na internet, amplificando seu impacto.

Os outros três réus foram condenados a 14 meses, dos quais sete por crime de ódio e sete por ameaças, além de uma multa de 720 euros cada.

Além das penas de prisão e sanções, o julgamento — no qual a LaLiga foi parte civil desde o início — impõe penas adicionais graves aos quatro indivíduos, incluindo a proibição de se aproximar a menos de mil metros dos estádios onde são disputados os jogos da liga espanhola de futebol por quatro horas antes e quatro horas depois de cada evento esportivo.

A mesma proibição se aplica a "qualquer outro local frequentado pela vítima" e inclui a proibição de comunicação com Vinicius Jr. por quatro anos, a partir do cumprimento da pena de prisão.

A pena também prevê a inabilitação do condenado que difundiu as imagens do manequim enforcado por quatro anos e três meses para o exercício de profissão ou trabalho educativo nas áreas escolar, desportiva e recreativa. Para os outros três, a proibição é de três anos e sete meses.

De acordo com o jornal espanhol Marca, os quatro condenados escreveram uma carta de desculpas ao jogador brasileiro, ao Real Madrid, à LaLiga (que organiza o Campeonato Espanhol) e à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). (com Ansa)