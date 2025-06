'Israel domina os céus de Teerã', diz Netanyahu

Segundo premiê, isso 'muda completamente' a natureza da guerra

Publicado em 16/06/2025 às 11:46

Alterado em 16/06/2025 às 12:15

O premiê Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira (16) que Israel "domina os céus de Teerã", o que deve "mudar completamente a natureza" da guerra contra o Irã.

A declaração foi dada pelo primeiro-ministro durante um encontro com pilotos da Aeronáutica na base aérea de Tel Nof, acompanhado do ministro da Defesa, Israel Katz.

"Em nome do povo e do Estado de Israel, vocês estão fazendo coisas extraordinárias. A Aeronáutica Militar israelense domina os céus de Teerã, e isso muda completamente a natureza da campanha", afirmou Netanyahu.

"Estamos no caminho para alcançar nossos dois objetivos: eliminar a ameaça nuclear e a dos mísseis", acrescentou o premiê, que ainda acusou o regime iraniano de mirar civis israelenses. "Quando controlamos os céus sobre Teerã, atingimos alvos do regime, ao contrário do Irã", salientou.

Pouco antes, no entanto, o Ministério da Saúde iraniano disse que pelo menos 45 mulheres e crianças estão entre as 224 pessoas mortas desde o início dos ataques de Israel, em 13 de junho.

O objetivo do país judeu é desmantelar o programa nuclear do Irã e evitar que o regime dos aiatolás desenvolva uma bomba atômica. Teerã, no entanto, assegura que suas atividades de energia nuclear têm apenas fins pacíficos. (com Ansa)