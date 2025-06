Trump elogia ataques de Israel ao Irã e alerta que 'muito pior está por vir'

Com Israel dizendo que sua operação pode durar semanas e pedindo ao povo iraniano que se levante contra seus governantes clericais islâmicos, cresceram os temores de uma conflagração regional arrastando potências externas, com repercussões econômicas e financeiras globais

Publicado em 14/06/2025 às 08:15

Alterado em 14/06/2025 às 08:19

Irã e Israel trocaram mísseis e ataques aéreos neste sábado (14), um dia depois de Israel lançar uma ampla ofensiva aérea contra seu antigo inimigo, matando comandantes e cientistas e bombardeando instalações nucleares em uma tentativa declarada de impedir a construção de uma arma atômica.



Em Teerã, a TV estatal iraniana informou que cerca de 60 pessoas, incluindo 20 crianças, foram mortas em um ataque a um complexo habitacional.

Em Israel, sirenes de ataque aéreo enviaram moradores para abrigos enquanto ondas de mísseis cruzavam o céu e interceptadores subiam para enfrentá-los, matando pelo menos três pessoas. Uma autoridade israelense disse que o Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos em quatro ondas.



O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou os ataques de Israel e alertou que muito pior está por vir, a menos que o Irã aceite rapidamente o forte rebaixamento de seu programa nuclear que os EUA exigiram em negociações que deveriam ser retomadas nesse domingo.



Mas com Israel dizendo que sua operação pode durar semanas e pedindo ao povo iraniano que se levante contra seus governantes clericais islâmicos, cresceram os temores de uma conflagração regional arrastando potências externas, com repercussões econômicas e financeiras globais.



Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, ajudaram a derrubar mísseis iranianos, disseram duas autoridades norte-americanas.



O fogo iraniano ainda atingiu distritos residenciais em Israel, no entanto, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que a liderança do Irã cruzou uma linha vermelha.

"Se (o líder supremo aiatolá Ali) Khamenei continuar a disparar mísseis contra a frente doméstica israelense, Teerã queimará", disse ele em um comunicado.



O Irã prometeu vingar o ataque israelense dessa sexta-feira 13, que destruiu a liderança nuclear e militar do Irã e danificou usinas atômicas e bases militares, matando 78 pessoas, incluindo civis, de acordo com o enviado iraniano à ONU.



Teerã alertou os aliados de Israel que suas bases militares regionais também seriam atacadas se ajudassem a derrubar mísseis iranianos, informou a televisão estatal iraniana.



O próprio aliado do Irã, o grupo iemenita Houthi, disparou mísseis contra Israel na noite dessa sexta-feira, mas pelo menos um pareceu se desviar, matando cinco palestinos, incluindo três crianças, na Cisjordânia ocupada por Israel, disse o Crescente Vermelho Palestino.



No entanto, 20 meses de guerra em Gaza e um conflito no Líbano no ano passado dizimaram os aliados mais fortes de Teerã, o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, reduzindo sua capacidade de projetar poder em toda a região, juntamente com suas opções de retaliação.

Os países árabes do Golfo que há muito desconfiam do Irã, mas temem ser atacados em qualquer conflito mais amplo, pediram calma, já que as preocupações com a interrupção das exportações cruciais de petróleo da região do Golfo aumentaram o preço do petróleo em cerca de 7% nessa sexta-feira.



NOITE DE EXPLOSÕES E MEDO EM ISRAEL E NO IRÃ

A fuzilaria noturna do Irã incluiu centenas de mísseis balísticos e drones, disse uma autoridade israelense. Três pessoas, incluindo um homem e uma mulher, foram mortas e dezenas ficaram feridas, disse o serviço de ambulância.



Em Rishon LeZion, ao sul de Tel Aviv, os serviços de emergência resgataram uma menina presa em uma casa atingida por um míssil, disse a polícia. O vídeo mostrou equipes vasculhando os escombros de uma casa.



E no subúrbio ocidental de Ramat Gan, perto do aeroporto Ben Gurion, Linda Grinfeld descreveu seu apartamento sendo danificado: "Estávamos sentados no abrigo e então ouvimos um estrondo. Foi horrível."



Os militares israelenses disseram que interceptaram mísseis iranianos, bem como drones, e que dois foguetes foram disparados de Gaza.



Com as defesas aéreas do Irã fortemente danificadas, o chefe do Estado-Maior, Tomer Bar, disse que "o caminho para o Irã foi pavimentado".

Em preparação para uma possível escalada, reservistas estavam sendo enviados para Israel. A Rádio do Exército informou que unidades foram posicionadas ao longo das fronteiras libanesa e jordaniana.



No Irã, explosões foram ouvidas durante a noite em toda a capital, informou a mídia estatal. A agência de notícias Fars informou que dois projéteis atingiram o aeroporto de Mehraband, localizado dentro da capital, que é civil e militar.



A televisão estatal informou que um complexo habitacional de 14 andares, Shahid Chamran, foi destruído por um míssil. Ele disse que 60 pessoas foram mortas, embora não houvesse confirmação oficial imediata.

Os militares de Israel não comentaram imediatamente esse relatório.



O enviado do Irã à ONU, Amir Saeid Iravani, disse que 78 pessoas foram mortas nos ataques de Israel nessa sexta-feira e mais de 320 ficaram feridas, a maioria civis.



DANOS ÀS INSTALAÇÕES NUCLEARES IRANIANAS

Israel vê o programa nuclear do Irã como uma ameaça à sua existência e disse que a campanha de bombardeio foi projetada para evitar os últimos passos para a produção de uma arma nuclear - embora a inteligência dos EUA diga que não viu nenhum sinal de que isso seja iminente.



O enviado israelense da ONU, Danny Danon, chamou os ataques de "um ato de preservação nacional".

Um oficial militar disse neste sábado que Israel matou nove cientistas nucleares iranianos e que os danos às instalações nucleares em Esfahan e Natanz levariam "mais do que algumas semanas" para serem reparados.



Teerã insiste que o programa é inteiramente civil, de acordo com suas obrigações sob o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) e que não busca uma bomba atômica.



No entanto, escondeu repetidamente partes de seu programa de inspetores internacionais, e a Agência Internacional de Energia Atômica relatou que ele violava o TNP.



Israel, que não é signatário do TNP e é amplamente conhecido por ter desenvolvido uma bomba nuclear, disse que não pode permitir que seu principal inimigo regional obtenha armas atômicas.



As negociações iranianas com os Estados Unidos para resolver a disputa nuclear gaguejaram este ano.

Teerã deu a entender que não compareceria à rodada marcada para este fim de semana em Omã, embora sem recusar definitivamente.



"O outro lado (os EUA) agiu de uma forma que torna o diálogo sem sentido. Você não pode alegar negociar e, ao mesmo tempo, dividir o trabalho, permitindo que o regime sionista (Israel) atinja o território do Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, segundo a mídia estatal.



"Ainda não está claro qual decisão tomaremos no domingo a esse respeito."



O Papa Leão apelou "à responsabilidade e à razão". "O compromisso de construir um mundo mais seguro e livre da ameaça nuclear deve ser perseguido por meio de encontros respeitosos e diálogo sincero para construir uma paz duradoura, fundada na justiça, na fraternidade e no bem comum", disse ele. "Ninguém deve ameaçar a existência de outro. É dever de todos os países apoiar a causa da paz", refletiu o ponífice.