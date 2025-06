SEXTA-FEIRA 13 NO ORIENTE MÉDIO - Irã retalia com drones ataque de Israel que matou alguns dos seus líderes militares

O porta-voz das Forças Armadas do Irã disse que Israel e seu principal aliado, os Estados Unidos, pagariam um "preço alto" pelo ataque, acusando Washington de ajudar Israel. Enquanto os EUA tentavam se distanciar da operação militar de Israel, uma autoridade israelense disse à emissora pública Kan que Israel havia coordenado com Washington sobre o Irã

Publicado em 13/06/2025 às 06:05

Alterado em 13/06/2025 às 08:25

O comandante do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), general Hossein Salami, está entre os mortos por Israel Foto: Majid Asgaripour/WANA

.

O Irã lançou mais de 100 drones em direção a Israel nas últimas horas, nesta sexta-feira 13, informaram militares de Israel às agências de notícias internacionais. O porta-voz militar israelense, brigadeiro-general Effie Defrin, disse que Israel está trabalhando para interceptar os drones.

Pelo menos 20 comandantes iranianos seniores, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária, o comandante da Força Aeroespacial Amir Ali Hajizadeh, foram mortos nos ataques, disseram duas fontes regionais à Reuters.

Israel chamou sua operação de "Leão Ascendente".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi fotografado na quinta-feira colocando uma nota escrita à mão em uma fenda do Muro das Lamentações, que dizia "o povo se levantará como um leão".

A expressão vem do versículo 23:24 do Livro dos Números, da Bíblia: "Eis que o povo se levantará como um grande leão, e se levantará como um leão novo: ele não se deitará até que coma da presa e beba o sangue dos mortos".

Este versículo faz parte do primeiro oráculo de Balaão, onde ele profetiza sobre a força e o poder de Israel, comparando-os a um leão que não descansará até que tenha satisfeito sua fome.

Os iranianos reagiram aos ataques israelenses com raiva e medo, nesta sexta-feira.

Alguns estão pedindo retaliação, enquanto outros temem que o conflito signifique mais dificuldades para uma nação desgastada por crises.

Com Teerã e outras cidades abaladas por uma noite de ataques aéreos, alguns disseram que planejavam partir para a vizinha Turquia, preparando-se para uma escalada depois que Israel sinalizou que sua operação continuaria "por quantos dias forem necessários".

"Acordei com uma explosão ensurdecedora. As pessoas na minha rua saíram correndo de suas casas em pânico, estávamos todos apavorados", disse Marziyeh, de 39 anos, da cidade de Natanz, que abriga uma das instalações nucleares do Irã e onde explosões foram relatadas.

"Estou profundamente preocupada com a segurança dos meus filhos se essa situação se agravar", disse Marziyeh.

Em uma onda inicial de pânico, alguns iranianos correram para os bancos para sacar dinheiro.

Masoud Mousavi, 51, um bancário aposentado, disse que esperou a abertura das casas de câmbio, "para que eu possa comprar liras turcas e levar minha família por terra, já que o espaço aéreo está fechado".

"Sou contra qualquer guerra. Qualquer ataque que mate pessoas inocentes. Vou ficar na Turquia com minha família até que essa situação acabe", disse ele da cidade de Shiraz.

Os iranianos se acostumaram com a turbulência desde a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o xá apoiado pelos EUA e levou o establishment clerical ao poder, desde a guerra dos anos 1980 com o Iraque até a repressão aos protestos antigovernamentais e as sanções ocidentais.

Alguns opositores dos clérigos governantes do Irã expressaram esperança de que o ataque de Israel possa levar à sua queda, embora um morador de Teerã tenha dito que apoiava a retaliação iraniana.

"Não podemos nos dar ao luxo de não responder. Ou nos rendemos e eles pegam nossos mísseis, ou nós os disparamos. Não há outra opção - e se não o fizermos, acabaremos entregando-os de qualquer maneira.

Uma autoridade do Hezbollah disse nesta sexta-feira que o grupo armado libanês apoiado pelo Irã não lançaria unilateralmente seu próprio ataque a Israel em resposta aos ataques israelenses ao Irã. Uma declaração pública do Hezbollah condenou os ataques de Israel e expressou total solidariedade ao Irã.

'O Irã deve fazer um acordo', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã não pode ter uma bomba nuclear e que os Estados Unidos esperam voltar à mesa de negociações, em entrevista à Fox News após o início dos ataques aéreos israelenses contra o Irã.

Trump convocaria uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para a manhã desta sexta-feira, disse a Casa Branca.

As Forças Armadas dos EUA estão planejando toda a gama de contingências no Oriente Médio, incluindo a possibilidade de que possam ter que ajudar a evacuar civis americanos, disse uma autoridade dos EUA à Reuters.

O porta-voz das Forças Armadas do Irã disse que Israel e seu principal aliado, os Estados Unidos, pagariam um "preço alto" pelo ataque, acusando Washington de ajudar Israel.

Enquanto os EUA tentavam se distanciar da operação militar de Israel, uma autoridade israelense disse à emissora pública Kan que Israel havia coordenado com Washington sobre o Irã.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos não estavam envolvidos nos ataques e que Tel Aviv agiu unilateralmente para autodefesa.

"Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região", disse Rubio em um comunicado.

"Deixe-me ser claro: o Irã não deve ter como alvo os interesses ou o pessoal dos EUA", acrescentou.

O Departamento de Estado emitiu um comunicado dizendo que todos os funcionários do governo dos EUA em Israel e seus familiares devem "se abrigar no local até novo aviso".

Os mercados acionários mundiais caíram nesta sexta-feira e os preços do petróleo subiram após os ataques de Israel ao Irã, provocando uma corrida para portos seguros como ouro, dólar e franco suíço.

Uma escalada no Oriente Médio - uma importante região produtora de petróleo - adiciona incerteza aos mercados financeiros em um momento de maior pressão sobre a economia global devido às políticas comerciais agressivas e erráticas do presidente Donald Trump.

O petróleo bruto saltou até 14% em um ponto, para quase US$ 79 o barril, antes de recuar para cerca de US$ 74, ainda com alta de mais de 5% no dia e definir o maior salto em um dia desde 2022. Os futuros do petróleo dos EUA subiram mais de US$ 5, para US$ 73,14.

O ouro, um porto seguro clássico em tempos de incerteza global, subiu para mais de US$ 3.420 por onça, aproximando-se do recorde de abril.

A corrida para a segurança foi acompanhada por uma corrida para fora dos ativos de risco. Os futuros de ações dos EUA caíram mais de 1,5%, as ações europeias caíram 1% na abertura e na Ásia, as principais bolsas do Japão, Coreia do Sul e Hong Kong caíram mais de 1% cada.

Hossein Salami e outros líderes militares entre os mortos



Os principais comandantes e cientistas nucleares que o Irã diz terem sido mortos nos ataques israelenses:

SALAME DE HOSSEIN

Salami era comandante-chefe do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos de elite do Irã, ou IRGC. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, nomeou Salami, que nasceu em 1960, como chefe do IRGC em 2019.

MOHAMMAD BAGHERI

Ex-comandante do IRGC, o major-general Bagheri foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã desde 2016. Nascido em 1960, Bagheri ingressou na Guarda durante a guerra Irã-Iraque da década de 1980.

GHOLAMALI RASHID

O major-general Rashid era chefe do quartel-general do IRGC em Khatam al Anbia. Anteriormente, ele atuou como vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas e lutou pelo Irã durante a guerra dos anos 1980 com o Iraque.

FEREYDOUN ABBASI-DAVANI

Abbasi, um cientista nuclear, atuou como chefe da Organização de Energia Atômica do Irã de 2011 a 2013. Linha-dura, Abbasi foi membro do parlamento de 2020 a 2024.

MOHAMMAD MEHDI TEHRANCHI

Tehranchi, um cientista nuclear, era chefe da Universidade Islâmica Azad do Irã em Teerã.

Quatro outros cientistas mortos nos ataques desta sexta-feira são Abdolhamid Manouchehr, Ahmad Reza Zolfaghari, Amirhossein Feghi e Motalibizadeh.

Comandos do Mossad lideraram operações secretas no Irã antes dos ataques, diz fonte israelense



Comandos israelenses do Mossad lideraram uma série de operações secretas nas profundezas do Irã que levaram aos ataques de Israel nesta sexta-feira, disse uma fonte de segurança israelense.

Essas operações incluíram a implantação de armas guiadas de precisão em áreas abertas perto de locais de sistemas de mísseis terra-ar iranianos, tecnologia avançada usada contra os sistemas de defesa aérea do Irã e o estabelecimento de uma base de drones de ataque perto de Teerã, disse a fonte.