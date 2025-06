Avião cai na Índia, logo após a decolagem, com 242 pessoas a bordo; não há registros de sobreviventes

Havia 217 adultos e 11 crianças a bordo, disse uma fonte à Reuters. Deles, 169 eram cidadãos indianos, 53 eram britânicos, sete portugueses e um canadense.

Publicado em 12/06/2025 às 08:21

Alterado em 12/06/2025 às 12:48

Entre todas as 242 pessoas a bordo do avião da Air India, apenas uma sobreviveu, de acordo com novas notícias nas agências internacionais. Aeronave seguia com destino a Londres e caiu minutos depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira (12), com o número de mortos devendo aumentar, disseram autoridades.



O avião se dirigia para o aeroporto de Gatwick, ao sul da capital britânica, informou a Air India, enquanto policiais disseram que ele caiu em uma área residencial perto do aeroporto.

"O prédio em que caiu é um albergue para médicos ... limpamos quase 70% a 80% da área e limparemos o restante em breve", disse um policial sênior a repórteres.



Os canais de TV CNN News e 18, da Índia, informaram que o avião caiu em cima da área de jantar do albergue estatal BJ Medical College, matando muitos estudantes de medicina também. Ele mostrou um visual de uma parte da aeronave empoleirada no topo do prédio.



Mais de 100 corpos já foram resgatados pelos bombeiros entre as ferragens.

Os passageiros incluíam 217 adultos, 11 crianças e dois bebês, informou uma fonte à Reuters. Deles, 169 eram cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a Air India.



O site de rastreamento de aviação Flightradar24 disse que o avião era um Boeing 787-8 Dreamliner, uma das aeronaves de passageiros mais modernas em serviço.

Foi o primeiro acidente do Dreamliner, que começou a voar comercialmente em 2011, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network. O avião que caiu nesta quinta-feira voou pela primeira vez em 2013 e foi entregue à Air India em janeiro de 2014, disse o Flightradar24.



"Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos mais atualizações", disse a Air India no X. "Os feridos estão sendo levados para os hospitais mais próximos."



ACIDENTE LOGO APÓS A DECOLAGEM

O acidente ocorreu logo após a decolagem do avião, informaram canais de televisão. Um canal mostrou o avião decolando sobre uma área residencial e depois desaparecendo da tela antes que um enorme jato de fogo pudesse ser visto subindo ao céu de além das casas.



As imagens também mostraram destroços em chamas, com uma espessa fumaça preta subindo para o céu perto do aeroporto.



Eles também mostraram pessoas sendo movidas em macas e levadas em ambulâncias.

"Minha cunhada estava indo para Londres. Em uma hora, recebi a notícia de que o avião havia caído", disse Poonam Patel, parente de um dos passageiros, à agência de notícias ANI no hospital do governo em Ahmedabad.



Ramila, mãe de um estudante da faculdade de medicina, disse à ANI que seu filho tinha ido ao albergue para o horário de almoço quando o avião caiu. "Meu filho está seguro e falei com ele. Ele pulou do segundo andar, então sofreu alguns ferimentos", disse ela.

De acordo com o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, a aeronave partiu às 13h39 da pista 23. Ele deu uma chamada de "Mayday", sinalizando uma emergência, mas depois disso não houve resposta da aeronave.



O Flightradar24 também disse que recebeu o último sinal da aeronave segundos após a decolagem.



A Boeing disse que está ciente dos relatórios iniciais e está trabalhando para coletar mais informações. As ações caíram 6,8%, para US$ 199,13, nas negociações de pré-mercado.

A Grã-Bretanha está trabalhando com as autoridades indianas para estabelecer urgentemente os fatos em torno do acidente e fornecer apoio aos envolvidos, informou o Ministério das Relações Exteriores do país em um comunicado publicado em seu site.

"A tragédia em Ahmedabad nos surpreendeu e entristeceu", postou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no X. "É de partir o coração além das palavras."

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que as imagens emergentes do acidente foram "devastadoras" e que ele está sendo mantido informado à medida que a situação se desenvolve. Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que o rei Charles também está sendo mantido atualizado.



ESTADO NATAL DE MODI

O gabinete do ministro da aviação indiano informou que o primeiro-ministro Narendra Modi o instruiu a garantir que todo o apoio fosse estendido aos esforços de resgate imediatamente.

Ahmedabad é a principal cidade do estado natal de Modi, Gujarat.



O aeroporto de Ahmedabad disse que suspendeu todas as operações de voo com efeito imediato. O aeroporto é operado pelo conglomerado indiano Adani Group.



"Estamos chocados e profundamente tristes com a tragédia do voo 171 da Air India", postou Gautam Adani, fundador e presidente do grupo, no X.



"Nossos corações estão com as famílias que sofreram uma perda inimaginável. Estamos trabalhando em estreita colaboração com todas as autoridades e estendendo total apoio às famílias no local", disse ele.



O último acidente de avião fatal na Índia foi em 2020 e envolveu a Air India Express, o braço de baixo custo da companhia aérea. O Boeing-737 da companhia aérea ultrapassou uma pista de "mesa" no Aeroporto Internacional de Kozhikode, no sul da Índia. O avião derrapou para fora da pista, mergulhando em um vale e batendo de nariz no chão. Vinte e uma pessoas morreram nesse acidente.



A antiga estatal Air India foi adquirida pelo conglomerado indiano Tata Group em 2022 e fundiu-se com a Vistara - uma joint venture entre o grupo e a Singapore Airlines - em 2024.



Tata disse que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi criada para famílias que buscam informações.

_________

Notícia atualizada às 10h25 com a informação de que todos a bordo morreram. Antes eram apenas 30 mortos confirmados.

Notícia atualizada às 11h, com a informação de apenas um sobrevivente.